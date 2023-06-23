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Чому не можна витрачати гроші в день зарплати: прикмета віщує неприємності

Коли не можна витрачати гроші (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі люди роблять великі покупки вже в день отримання зарплати. Однак, згідно з прикметою, варто почекати з витратами, щоб зберегти свої фінанси.

Чому не можна відразу витрачати гроші - читайте на Styler нижче.

Що потрібно зробити

Зокрема, зарплата повинна залишатися недоторканою хоча б до світанку. Якщо дотриматися цієї простої прикмети, то грошовий канал залишиться відкритим.

Тоді не виникатимуть фінансові проблеми. Якщо поспішити, то гроші "витікатимуть" дуже швидко із гаманця, а приходитимуть не так активно.

Справа не тільки в прикметах. Витрачати багато грошей в день зарплати - це сама по собі погана звичка. Людина, яка відрізняється такою марнотратністю, навряд чи буде забезпеченою.

До того ж є високий ризик, що всі гроші закінчаться до отримання нової зарплати. Таке життя важко назвати стабільним і спокійним. До грошей треба ставитися дбайливо.

Народні прикмети про гроші

Для того, щоб залучити багатство у своє життя, потрібно дотримуватись деяких прикмет:

  • Ставтеся до грошей з повагою - це гарантує регулярні фінансові надходження
  • Купуйте хороший гаманець і складайте гроші акуратно, сортуючи за номіналом - це приверне великі фінансові надходження
  • Щоб гроші примножувалися, вони повинні бути у справі, тому рекомендується робити корисні інвестиції у майно чи бізнес
  • Якщо ви випадково впустили гаманець і розсипали гроші, їх обов'язково потрібно зібрати правою рукою, але залишити на підлозі як мінімум одну монетку
  • Після виходу з будинку гостей потрібно зняти скатертину зі столу та витрусити її на вулицю - так ви залучите сімейний достаток

Що категорично не можна робити з грошима

Щоб гроші завжди були в гаманці, необхідно уникати деяких помилок:

  • Завжди забирайте решту, коли щось купуєте, інакше зіткнетеся з великими фінансовими втратами
  • Ніколи не кидайте гроші на підлогу та не губіть їх - так можна привернути до себе невдачу
  • Не збирайте у гаманці старі чеки після покупок. Так ви притягуєте зайві витрати
  • Не будьте жадібними. Регулярно жертвуйте хоча б невелику частину свого прибутку на благодійність
  • Не свистіть у будинку - так ви привернете злидні
  • Не викидайте старий гаманець. Цим ви відженете грошову удачу

Раніше ми повідомляли, як правильно створювати фінансову "подушку", щоб завжди бути при грошах.

Також ми писали, яких звичок позбутися, щоб заощадити гроші.

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