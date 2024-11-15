Чому не можна виносити сміття ввечері. Запам'ятайте раз і назавжди

Багато хто з нас чув від своїх мам, бабусь або прабабусь, що не можна виносити сміття ввечері. Існує кілька версій, чому так кажуть.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, що означає ця прикмета, а також як захистити себе від негативу та біди.
В Україні завжди існувало повір'я, що після заходу сонця разом зі сміттям з дому можна винести достаток, добробут та щастя.
Наші пращури вірили в безліч прикмет, що стосуються нечистої сили та злих духів. Вважалося, що всі вони активізуються саме увечері та вночі. Тому ті, хто виносить сміття ввечері, могли незабаром опинитися в епіцентрі конфліктів, сварок із друзями, родичами чи на роботі.
Сусідам може здатися підозрілим те, що ви виносите сміття у темну пору доби. Вони можуть почати говорити про вас погано, а особливо недовірливі навіть підозрювати в чомусь.
Раніше люди вірили в те, що ввечері відьми чи злі маги могли викрасти речі та навести пристріт на здоров'я чи навіть смерть.
Відповідно до фен-шуй, якщо виносити сміття ввечері, можна позбутися фінансового успіху, благополуччя, щастя та везіння.
Справа в тому, що якщо ви виносите з дому речі або відходи після заходу сонця, то віддаєте потойбічним силам все те хороше, що є у вашому житті. Енергетика в цей період сильна, а протистояти їй складно, тому велика ймовірність, що разом зі сміттям ви "винесете" з дому щастя.
У народі вважалося, що домовик, який живе у кожному будинку, ночами виходить і шукає, чим йому можна підкріпитися. Якщо він не знаходить їжу на столі, він шукатиме її у смітті. Якщо ви викинете сміття, це його може роздратувати, і він почне пакостити вам. Зазначимо, що зараз у цю прикмету мало хто вірить.
Чому сміття не виносять увечері та вночі (ілюстрація: pixabay.com)
У сучасному світі існує більш раціональні пояснення, чому не можна виносити сміття на ніч:
Вважається, що сміття також краще не виносити у дні великих церковних свят (Великодень, Різдво) та неділю.
Щоб не винести з дому щастя та благополуччя разом із відходами, треба сказати: "Виношу непотрібне з дому, а щастя та достаток залишаю". Це допомагає позбутися проблем і не втратити успіх.
Чому сміття не виносять увечері та вночі (ілюстрація: pixabay.com)
Раніше ми розповіли, чому пташка стукає у вікно і коли це - погана прикмета.
Також читайте, навіщо класти лавровий лист біля дверей та під килимок.
Для написання матеріалу було використано такі джерела: Radiotrek, Volyn24.