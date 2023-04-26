ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему нельзя выбрасывать яичную скорлупу и как ее использовать повторно

Новина українською →
Среда 26 апреля 2023 20:23
Почему нельзя выбрасывать яичную скорлупу и как ее использовать повторно Как повторно использовать яичную скорлупу (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Яичная скорлупа - ценный продукт, содержащий много полезных веществ. Она может помочь повысить плодородие почвы и стать отличной добавкой для кур.

Как можно использовать яичную скорлупу - читайте на Styler ниже.

Пищевая добавка для кур

Мелкоизмельченную скорлупу можно добавлять в корм для курей, чтобы стимулировать яйцекладки и увеличение крепости скорлупы яиц. В частности, чтобы скорлупа была толстая и не трескалась при малейшем воздействии, птицы нуждаются в большом количестве кальция.

Можно покупать специальные добавки, но лучшим вариантом является скорлупа.

Натуральная подкормка

Яичная скорлупа является источником многих питательных веществ, а высокое содержание кальция улучшает свойства почвы.

В частности, кальций нейтрализует кислоты, повышает растворимость питательных веществ в почве, способствует прорастанию семян и укрепляет клетки растений.

Улучшение компоста

Яичная скорлупа является отличным ингредиентом для компоста, поскольку обогащает кальцием. Важно знать, что нельзя бросать целые скорлупки, ведь для разложения понадобится несколько лет. Их нужно хорошо измельчить.

Подходит для посева

Для некоторых растений, например, кресс-салата, идеально подходит посев в яичной скорлупе. В половинки скорлупы нужно насыпать почву и посеять семена.

Таким же способом можно проращивать семена огурцов, капусты, перца и других овощей. При высадке в грунт нужно раздавить скорлупу, чтобы она треснула в нескольких местах.

Защита от слизняков

Яичная скорлупа также помогает защитить овощи и цветы от слизняков. В частности, для их мягких тел острые края скорлупы являются серьезным препятствием.

Раньше мы сообщали, чем можно заменить яйца в любых блюдах.

Также мы писали, сколько яиц в неделю можно есть без вреда для здоровья.

Читайте РБК-Украина в Google News
продукти яйця