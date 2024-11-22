Чому не можна відмовлятися від перерви під час роботи: ця помилка може вам дорого коштувати

Протягом дня робити перерву для обіду потрібно обов'язково, бо за словами науковців, відмова від цього знижує продуктивність та посилює стрес. А ще людина, яка регулярно пропускає обідню перерву, може легко "зловити" вигоряння.

Чому вдень потрібно робити перерву для обіду, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на New York Post.

Більшість світових компаній стверджують, що вони намагаються боротися зі зниженням рівня щастя у робітників і 80% кажуть, що надають пріоритет добробуту персоналу. Однак при цьому дослідження показують, що 4 з 5 робітників регулярно пропускають обідню перерву.

67% та 53% робітників відповідно відзначають, що ця практика негативно впливає на їх психічне та фізичне здоров'я.

Психолог та консультант Анушка Доулінг каже, що робота без перерви протягом тривалого періоду не тільки призводить до втоми, але й може заважати прийняттю рішень.

"Іноді ми думаємо, що відсутність перерв робить нас продуктивнішими, але наймовірніше, що ми не даємо своєму мозку відпочити, збільшуємо стрес і фактично знижуємо продуктивність", - пояснює вона.

Психолог зазначає, що так само тривале сидіння може посилити проблеми з опорно-руховим апаратом і вплинути на здоров'я серцево-судинної системи. Однак менш помітними та менш очевидними є ризики для нашого емоційного благополуччя.

Майже третина опитаних людей (31%) заявили, що встановлення нагадування на телефоні про необхідність зупинитися і зробити перерву спонукатиме їх частіше робити паузу для обіду.

Психолог каже, що це проста, але ефективна стратегія, яку може використовувати кожен, щоб краще визначити пріоритети для добробуту.

"Найважливіше ставити себе та свій добробут на перший план. Найкращим підходом є розробка стратегій запобігання вигоранню. Здається, що зробити перерву неможливо у короткостроковій перспективі, але вона принесе користь у довгостроковій перспективі", - пояснює Доулінг.

Але в загальному, потрібні більш системні зміни у тому, як працює вся система на робочих місцях. І потрібно, щоб роботодавці підтримували та заохочували працівників робити вчасно перерви.

"Культура робочого місця частіше за все встановлює стандарт щодо того, чи є перерва нормою. Це чудовий показник позитивної культури" - підкреслила психолог.