Чому не можна відмовлятися від читання книжок? Вчені попередили про наслідки для мозку

У сучасному світі люди значно менше читають книжки просто для задоволення. Комусь не вистачає часу, у когось й без того обсяг інформації великий, а декому читати просто не подобається. Однак у вчених є важливе попередження стосовно читання та пояснення, чому це важливо.

Що станеться з вашим мозком після відмови від читання і чому це заняття - не просто дозвілля, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Science alert.

Вчені відзначають, що кількість людей, які читають для розваги та задоволення, знижується щороку все більше. Особливо це стосується молоді.

Однак відмова від цього приємного процесу може негативно позначитися на функціях нашого мозку, оскільки читання формує анатомічні риси мозку, зокрема в ключових мовних зонах лівої півкулі.

Як показує дослідження, передня частина скроневої частки та звивина Гешля відіграють вирішальну роль у процесі читання. Передня частина скроневої частки виповідає за інтеграцію інформації: вона пов'язує візуальні, сенсорні та моторні образи для розуміння значення слів.

Тобто, наприклад, для слова "рука" ця зона формує уявлення про зовнішній вигляд, рух та відчуття кінцівки. Саме звивина Гешля, що містить первинну слухову кору, забезпечує розпізнавання звуків і їх відповідність літерам, необхідну для читання.

Аналіз дослідників підтвердив зв'язок між рівнем читацької грамотності та структурою цих зон. У тих, хто любить багато читати, передня частина лівої скроневої частки була значно більшою, а це - полегшує обробку та розуміння тексту.

Також товщина звивини Гешля корелює з фонетичними навичками, адже розрізнення звуків мови вимагає чіткої організації слухової кори.

Крім того, вчені з'ясували, що у людей з високою грамотністю ці зони більш мієлінізовані, що прискорює передачу даних у нейронах.

"Мозок має значну пластичність, що дозволяє йому адаптуватися до нових навичок. Практика читання сприяє формуванню лівої скроневої частки та звивини Гешля, збільшуючи їхню функціональну ефективність", - підкреслюють дослідники.

Вони додали, що інтенсивне вивчення мов призводить до потовщення кори в мовних зонах. І це свідчить про те, що мозок змінюється залежно від використання певних навичок.

Водночас дослідники попереджають про негативні наслідки відмови від читання для задоволення. Втрата цієї звички може вплинути на здатність мозку інтегрувати інформацію і розуміти думки інших.

Також відмова від читання може обмежити можливості мозку в категоризації та розпізнаванні складної інформації. З часом це значно знизить когнітивну гнучкість та здатність до комунікації.

Саме тому, читання - це не просто варіант дозвілля або відпочинку, це дуже важливий чинник інтелектуального розвитку.