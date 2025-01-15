Почему нельзя отказываться от чтения книг? Ученые предупредили о последствиях для мозга

В современном мире люди значительно меньше читают книги просто для удовольствия. Кому-то не хватает времени, у кого-то и без того объем информации большой, а некоторым читать просто не нравится. Однако у ученых есть важное предупреждение относительно чтения и объяснение, почему это важно.

Что произойдет с вашим мозгом после отказа от чтения и почему это занятие - не просто досуг, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Science alert .

Ученые отмечают, что количество людей, которые читают для развлечения и удовольствия, снижается с каждым годом все больше. Особенно это касается молодежи.

Однако отказ от этого приятного процесса может негативно сказаться на функциях нашего мозга, поскольку чтение формирует анатомические черты мозга, в частности в ключевых языковых зонах левого полушария.

Как показывает исследование, передняя часть височной доли и извилина Гешля играют решающую роль в процессе чтения. Передняя часть височной доли отвечает за интеграцию информации: она связывает визуальные, сенсорные и моторные образы для понимания значения слов.

То есть, например, для слова "рука" эта зона формирует представление о внешнем виде, движении и ощущениях конечности. Именно извилина Гешля, содержащая первичную слуховую кору, обеспечивает распознавание звуков и их соответствие буквам, необходимое для чтения.

Анализ исследователей подтвердил связь между уровнем читательской грамотности и структурой этих зон. У тех, кто любит много читать, передняя часть левой височной доли была значительно больше, а это - облегчает обработку и понимание текста.

Также толщина извилины Гешля коррелирует с фонетическими навыками, ведь различение звуков речи требует четкой организации слуховой коры.

Кроме того, ученые выяснили, что у людей с высокой грамотностью эти зоны более миелинизированы, что ускоряет передачу данных в нейронах.

"Мозг обладает значительной пластичностью, что позволяет ему адаптироваться к новым навыкам. Практика чтения способствует формированию левой височной доли и извилины Гешля, увеличивая их функциональную эффективность", - подчеркивают исследователи.

Они добавили, что интенсивное изучение языков приводит к утолщению коры в языковых зонах. И это свидетельствует, что мозг меняется в зависимости от использования определенных навыков.

В то же время исследователи предупреждают о негативных последствиях отказа от чтения для удовольствия. Потеря этой привычки может повлиять на способность мозга интегрировать информацию и понимать мысли других.

Также отказ от чтения может ограничить возможности мозга в категоризации и распознавании сложной информации. Со временем это значительно снизит когнитивную гибкость и способность к коммуникации.

Именно поэтому, чтение - это не просто вариант досуга или отдыха, это очень важный фактор интеллектуального развития.