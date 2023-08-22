Чому не можна вбивати павуків? Ось що про це говорять Біблія і народні прикмети

Павук - рятівник з Біблії

З павуками пов'язано чимало легенд. Одна з них говорить, що саме за допомогою павуків врятувався один з провидців і розповсюджувачів християнства.

Біблійна легенда розповідає про те, як павук врятував Марію та Йосипа від солдатів царя Ірода. Коли Святе Сімейство тікало від переслідування, вони зупинилися на ніч у печері. На ранок до печери наближалися солдати, які шукали маленького Ісуса, щоб убити його. Тоді павуку, що жив у печері, вдалося сплести велике павутиння на вході.

Коли солдати побачили павутину, вони подумали, що ніхто не міг пройти через неї, не порвавши її. Тому вони не заходили в печеру, а пішли далі. Таким чином, павук врятував життя Святої Родини та став символом Божої опіки та захисту.

Прикмети та забобони про павуків

Павуки в будинку найчастіше обіцяють приємні новини, тому до них ставляться дбайливо і не вбивають. Якщо його вбили навмисно, прикмета говорить про те, що людину переслідуватимуть невдачі.

Вбити павука вранці - до проблем у сім'ї, а ввечері - до погіршення матеріального становища.

Випадкове вбивство членистоногого загрожує дрібними неприємностями, плітками та чутками. Скасувати дію цієї прикмети можна, якщо дбайливо винести павука за поріг будинку.

Вбити крихітного павучка - до проблем в особистому житті та поганих новин, які стосуються підростаючого покоління.

Павук, якого змахнули рукою з голови чи плечей, може загинути, і за прикметою такий стан справ змушує задуматися про фінансове становище. Після такої неприємності фінанси можуть покинути будинок, якщо відноситися до витрат абияк.

Вбити цю тварину тапком або згорнутою газетою - відмовитися від новин про щось важливе. За прикметою людині, яка вбила павука, буде недоступна інформація, здатна змінити його життя на краще.

Є стародавнє повір'я, що павук своєю павутиною притягує до будинку щастя та радість. Тому якщо в будинку не в'ється павутиння, то нема чим притягувати сімейне щастя та добробут.

Багато людей вважають, що павуки в будинку не пускають у житло негатив та злих духів. Вбивство цього членистоногого означало навести на свій будинок біди, прокляття та порчу.

Є повір'я, що маленькі павуки приносять у будинок фінансове благополуччя. Для цього необхідно покласти павука до себе в кишеню. А в Англії вірять у те, що павук, що випадково впав зверху, неодмінно означає велику спадщину.

Багато людей вірять у те, що якщо побачити павука, який повзає по тілу чи на інших предметах, то найближчим часом потрібно чекати на лист чи подарунок. А якщо убити павука, то можна забути про ці несподіванки.