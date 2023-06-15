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Що не можна робити з сумкою, щоб зберегти свої гроші

Чому сумку не можна ставити на підлогу (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто люди вдома або роботі ставлять сумки на стіл або підлогу. Однак, робити цього категорично не можна. Вся справа не тільки в прикметах, але і в етикеті поведінки.

Чому цього не можна робити - читайте на Styler нижче.

Народні прикмети

Згідно з народними прикметами, сумка, що стоїть на підлозі, може спровокувати проблеми у житті.

Якщо людина поставила портфель, рюкзак на підлогу, то у неї виникнуть фінансові труднощі. Ситуація погіршиться, якщо в сумці є гаманець. Вважається, що в цьому випадку людина виявляє неповагу до грошей, тому незабаром почне втрачати їх.

Зокрема, жінка не повинна ставити та кидати сумку на підлогу. Це може призвести до сварки з коханою людиною.

Чоловікам теж варто відмовитись від звички ставити сумку на підлогу. Згідно з народними прикметами, така дія може спровокувати серйозні труднощі у професійній діяльності.

Згідно етикету, сумку не варто класти на стіл або підлогу. У хороших ресторанах, як правило, для цього дають спеціальну підставку, але найкраще - ставити сумку в шафу або вішати на спинку стільця.

Також сумку можна поставити між своїм тілом і спинкою стільця - цей варіант найбільш правильний.

Прикмети пов'язані із сумкою

Існує багато важливих прикмет, які пов'язані з сумкою. Серед них:

  • якщо покласти в сумку дзеркальце, то воно захистить господаря від лихого ока
  • сумку не можна вішати на двері - така дія може спровокувати розставання з коханою людиною
  • не можна ходити із порваною сумкою - це до великих матеріальних втрат.
  • не зберігайте сумки порожніми - це теж віщує бідність. Коли відправляєте річ у шафу, залиште у ній хоча б кілька дрібних купюр чи монет

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Також ми писали, чому не можна повертати посуд порожнім після частування.

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