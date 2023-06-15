Що не можна робити з сумкою, щоб зберегти свої гроші

Народні прикмети

Згідно з народними прикметами, сумка, що стоїть на підлозі, може спровокувати проблеми у житті.

Якщо людина поставила портфель, рюкзак на підлогу, то у неї виникнуть фінансові труднощі. Ситуація погіршиться, якщо в сумці є гаманець. Вважається, що в цьому випадку людина виявляє неповагу до грошей, тому незабаром почне втрачати їх.

Зокрема, жінка не повинна ставити та кидати сумку на підлогу. Це може призвести до сварки з коханою людиною.

Чоловікам теж варто відмовитись від звички ставити сумку на підлогу. Згідно з народними прикметами, така дія може спровокувати серйозні труднощі у професійній діяльності.

Згідно етикету, сумку не варто класти на стіл або підлогу. У хороших ресторанах, як правило, для цього дають спеціальну підставку, але найкраще - ставити сумку в шафу або вішати на спинку стільця.

Також сумку можна поставити між своїм тілом і спинкою стільця - цей варіант найбільш правильний.

Прикмети пов'язані із сумкою

Існує багато важливих прикмет, які пов'язані з сумкою. Серед них: