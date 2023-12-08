Чому не можна спати під "шум" телевізора. Пояснення експертів шокує

Здоровий і достатньо тривалий сон дарує людському організму необхідний заряд енергії на цілий день. Крім того, якщо ви регулярно висипаєтесь, проблем зі здоров'ям буде значно менше.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, скільки людям потрібно відпочивати, чому не можна спати із ввімкненим телевізором і як покращити свій сон.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: МОЗ, Healthline, CNN.
Cон є основою здорового життя. Дорослим людям потрібно регулярно спати щонайменше сім годин на добу.
Водночас дітям і людям похилого віку для повноцінного відпочинку потрібно більше часу (так як і людям із хронічними захворюваннями).
Рекомендована "доза" сну залежить від віку (інфографіка: МОЗ)
Лікарі наголошують, що частковий (уривчастий) або ж недостатньо тривалий сон підвищує ризик розвитку хронічних захворювань:
Крім того, недостатня кількість сну може впливати на здатність людини ухвалювати рішення, реагувати на ту чи іншу ситуацію.
Проведенні останнім часом дослідження вказують на те, що спати під "шум" телевізора не варто.
По-перше, він впливає на організм людини через світло.
Згідно з результатами дослідження Школи медицини Північно-Західного університету Чикаго, ті, хто спить навіть за найменшого освітлення, частіше страждають на діабет, ожиріння та гіпертонію.
Крім того, світло від телевізора може впливати на здатність людини регулювати рівень глюкози.
Дехто радить навіть не ставити телевізор у спальні (ілюстративне фото: Рixabay)
По-друге, навіть уві сні телевізор стимулює мозкову діяльність. Тобто замість відпочинку вночі, наш мозок продовжує працювати. Це може призвести до негативних наслідків:
Насамкінець, без повноцінного відпочинку ваш організм стає більш вразливим до інших захворювань.
Медики наголошують, що на якість сну впливає поведінка людини впродовж дня і особливо - ввечері. Покращити сон можуть навіть незначні, на перший погляд, коригування.
Міністерство охорони здоров'я радить українцям дотримуватися низки порад:
Тим, хто має звичку дрімати вдень, радять також обмежити цей час до 30-45 хвилин.
Рекомендації задля покращення сну (інфографіка: МОЗ)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про "розумне" ліжко з кількома режимами, включаючи "антихрап".
Читайте також, коли найвигідніше купувати телевізор.