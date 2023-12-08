Почему нельзя спать под "шум" телевизора. Объяснение экспертов шокирует

Сколько нужно спать человеку

Cон является основой здоровой жизни. Взрослым людям нужно регулярно спать не менее семи часов в сутки.

В то же время детям и пожилым людям для полноценного отдыха нужно больше времени (так как и людям с хроническими заболеваниями).

Рекомендованная "доза" сна зависит от возраста (инфографика: Минздрав)

Врачи отмечают, что частичный (отрывочный) или же недостаточно длительный сон повышает риск развития хронических заболеваний:

диабета

сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления

увеличения веса и ожирения

нарушения иммунной системы

ухудшения психического здоровья, депрессии

Кроме того, недостаточное количество сна может влиять на способность человека принимать решения, реагировать на ту или иную ситуацию.

Почему нельзя спать с телевизором

Проводимые в последнее время исследования указывают на то, что спать под "шум" телевизора не стоит.

Во-первых, он влияет на организм человека через свет.

Согласно результатам исследования Школы медицины Северо-Западного университета Чикаго, те, кто спит даже при малейшем освещении, чаще страдают диабетом, ожирением и гипертонией.

Кроме того, свет от телевизора может влиять на способность человека регулировать уровень глюкозы.

Некоторые советуют даже не ставить телевизор в спальне (иллюстративное фото: Рixabay)

Во-вторых, даже во сне телевизор стимулирует мозговую деятельность. То есть вместо отдыха ночью наш мозг продолжает работать. Это может привести к негативным последствиям:

уменьшить выработку мелатонина (гормона, помогающего спать)

"сбить" режим сна

привести к регулярному недосыпанию

стать причиной бессонницы

привести к патологической сонливости (гиперсомнии)

В заключение, без полноценного отдыха ваш организм становится более уязвимым к другим заболеваниям.

Как улучшить свой сон

Медики подчеркивают, что на качество сна влияет поведение человека в течение дня и особенно вечером. Улучшить сон могут даже незначительные, на первый взгляд, корректировки.

Министерство здравоохранения советует украинцам следовать ряду советов:

соблюдать режим сна (ложиться спать и просыпаться в одно и то же время даже на выходных)

создать в спальне успокаивающую атмосферу (тихая, темная, успокаивающая атмосфера и комфортная прохладная температура будут способствовать лучшему сну)

не включать вечером слишком яркий свет

убирать на ночь девайсы и электронные устройства (телевизоры, компьютеры, смартфоны необходимо выключать хотя бы за 30 минут до сна)

соблюдать здоровое питание в течение дня

следить за рационом вечером (избегать перед сном большого количества пищи, кофеина, алкоголя)

не пить перед сном слишком много жидкости

не курить перед сном

быть физически активными в течение дня

использовать кровать исключительно для сна (не есть в ней, не работать, не смотреть телевизор)

Тем, кто имеет привычку дремать днем, советуют ограничить это время до 30-45 минут.

Рекомендации по улучшению сна (инфографика: Минздрав)