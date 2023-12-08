Почему нельзя спать под "шум" телевизора. Объяснение экспертов шокирует

Здоровый и достаточно продолжительный сон дарит человеческому организму необходимый заряд энергии на целый день. Кроме того, если вы регулярно высыпаетесь, проблем со здоровьем будет гораздо меньше.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, сколько людям нужно отдыхать, почему нельзя спать с включенным телевизором и как улучшить свой сон.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Минздрав, Healthline, CNN.
Cон является основой здоровой жизни. Взрослым людям нужно регулярно спать не менее семи часов в сутки.
В то же время детям и пожилым людям для полноценного отдыха нужно больше времени (так как и людям с хроническими заболеваниями).
Рекомендованная "доза" сна зависит от возраста (инфографика: Минздрав)
Врачи отмечают, что частичный (отрывочный) или же недостаточно длительный сон повышает риск развития хронических заболеваний:
Кроме того, недостаточное количество сна может влиять на способность человека принимать решения, реагировать на ту или иную ситуацию.
Проводимые в последнее время исследования указывают на то, что спать под "шум" телевизора не стоит.
Во-первых, он влияет на организм человека через свет.
Согласно результатам исследования Школы медицины Северо-Западного университета Чикаго, те, кто спит даже при малейшем освещении, чаще страдают диабетом, ожирением и гипертонией.
Кроме того, свет от телевизора может влиять на способность человека регулировать уровень глюкозы.
Некоторые советуют даже не ставить телевизор в спальне (иллюстративное фото: Рixabay)
Во-вторых, даже во сне телевизор стимулирует мозговую деятельность. То есть вместо отдыха ночью наш мозг продолжает работать. Это может привести к негативным последствиям:
В заключение, без полноценного отдыха ваш организм становится более уязвимым к другим заболеваниям.
Медики подчеркивают, что на качество сна влияет поведение человека в течение дня и особенно вечером. Улучшить сон могут даже незначительные, на первый взгляд, корректировки.
Министерство здравоохранения советует украинцам следовать ряду советов:
Тем, кто имеет привычку дремать днем, советуют ограничить это время до 30-45 минут.
Рекомендации по улучшению сна (инфографика: Минздрав)
Напомним, ранее мы рассказывали об "умной" кровати с несколькими режимами, включая "антихрап".
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