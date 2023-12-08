Почему нельзя спать под "шум" телевизора. Объяснение экспертов шокирует

Здоровый и достаточно продолжительный сон дарит человеческому организму необходимый заряд энергии на целый день. Кроме того, если вы регулярно высыпаетесь, проблем со здоровьем будет гораздо меньше.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Минздрав, Healthline, CNN.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, сколько людям нужно отдыхать, почему нельзя спать с включенным телевизором и как улучшить свой сон.

Сколько нужно спать человеку

Cон является основой здоровой жизни. Взрослым людям нужно регулярно спать не менее семи часов в сутки.

В то же время детям и пожилым людям для полноценного отдыха нужно больше времени (так как и людям с хроническими заболеваниями).

Рекомендованная "доза" сна зависит от возраста (инфографика: Минздрав)

Врачи отмечают, что частичный (отрывочный) или же недостаточно длительный сон повышает риск развития хронических заболеваний:

диабета

сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления

увеличения веса и ожирения

нарушения иммунной системы

ухудшения психического здоровья, депрессии

Кроме того, недостаточное количество сна может влиять на способность человека принимать решения, реагировать на ту или иную ситуацию.

Почему нельзя спать с телевизором

Проводимые в последнее время исследования указывают на то, что спать под "шум" телевизора не стоит.

Во-первых, он влияет на организм человека через свет.

Согласно результатам исследования Школы медицины Северо-Западного университета Чикаго, те, кто спит даже при малейшем освещении, чаще страдают диабетом, ожирением и гипертонией.

Кроме того, свет от телевизора может влиять на способность человека регулировать уровень глюкозы.

Некоторые советуют даже не ставить телевизор в спальне (иллюстративное фото: Рixabay)

Во-вторых, даже во сне телевизор стимулирует мозговую деятельность. То есть вместо отдыха ночью наш мозг продолжает работать. Это может привести к негативным последствиям:

уменьшить выработку мелатонина (гормона, помогающего спать)

"сбить" режим сна

привести к регулярному недосыпанию

стать причиной бессонницы

привести к патологической сонливости (гиперсомнии)

В заключение, без полноценного отдыха ваш организм становится более уязвимым к другим заболеваниям.

Как улучшить свой сон

Медики подчеркивают, что на качество сна влияет поведение человека в течение дня и особенно вечером. Улучшить сон могут даже незначительные, на первый взгляд, корректировки.

Министерство здравоохранения советует украинцам следовать ряду советов:

соблюдать режим сна (ложиться спать и просыпаться в одно и то же время даже на выходных)

создать в спальне успокаивающую атмосферу (тихая, темная, успокаивающая атмосфера и комфортная прохладная температура будут способствовать лучшему сну)

не включать вечером слишком яркий свет

убирать на ночь девайсы и электронные устройства (телевизоры, компьютеры, смартфоны необходимо выключать хотя бы за 30 минут до сна)

соблюдать здоровое питание в течение дня

следить за рационом вечером (избегать перед сном большого количества пищи, кофеина, алкоголя)

не пить перед сном слишком много жидкости

не курить перед сном

быть физически активными в течение дня

использовать кровать исключительно для сна (не есть в ней, не работать, не смотреть телевизор)

Тем, кто имеет привычку дремать днем, советуют ограничить это время до 30-45 минут.

Рекомендации по улучшению сна (инфографика: Минздрав)