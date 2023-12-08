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Почему нельзя спать под "шум" телевизора. Объяснение экспертов шокирует

Пятница 08 декабря 2023 19:20
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Почему нельзя спать под "шум" телевизора. Объяснение экспертов шокирует Здоровый сон - без гаджетов и лишнего света (фото: Freepik)
Автор: Ирина Костенко

Здоровый и достаточно продолжительный сон дарит человеческому организму необходимый заряд энергии на целый день. Кроме того, если вы регулярно высыпаетесь, проблем со здоровьем будет гораздо меньше.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, сколько людям нужно отдыхать, почему нельзя спать с включенным телевизором и как улучшить свой сон.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Минздрав, Healthline, CNN.

Сколько нужно спать человеку

Cон является основой здоровой жизни. Взрослым людям нужно регулярно спать не менее семи часов в сутки.

В то же время детям и пожилым людям для полноценного отдыха нужно больше времени (так как и людям с хроническими заболеваниями).

Почему нельзя спать под &quot;шум&quot; телевизора. Объяснение экспертов шокирует

Рекомендованная "доза" сна зависит от возраста (инфографика: Минздрав)

Врачи отмечают, что частичный (отрывочный) или же недостаточно длительный сон повышает риск развития хронических заболеваний:

  • диабета
  • сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления
  • увеличения веса и ожирения
  • нарушения иммунной системы
  • ухудшения психического здоровья, депрессии

Кроме того, недостаточное количество сна может влиять на способность человека принимать решения, реагировать на ту или иную ситуацию.

Почему нельзя спать с телевизором

Проводимые в последнее время исследования указывают на то, что спать под "шум" телевизора не стоит.

Во-первых, он влияет на организм человека через свет.

Согласно результатам исследования Школы медицины Северо-Западного университета Чикаго, те, кто спит даже при малейшем освещении, чаще страдают диабетом, ожирением и гипертонией.

Кроме того, свет от телевизора может влиять на способность человека регулировать уровень глюкозы.

Телевизор, Монитор, Экран

Некоторые советуют даже не ставить телевизор в спальне (иллюстративное фото: Рixabay)

Во-вторых, даже во сне телевизор стимулирует мозговую деятельность. То есть вместо отдыха ночью наш мозг продолжает работать. Это может привести к негативным последствиям:

  • уменьшить выработку мелатонина (гормона, помогающего спать)
  • "сбить" режим сна
  • привести к регулярному недосыпанию
  • стать причиной бессонницы
  • привести к патологической сонливости (гиперсомнии)

В заключение, без полноценного отдыха ваш организм становится более уязвимым к другим заболеваниям.

Как улучшить свой сон

Медики подчеркивают, что на качество сна влияет поведение человека в течение дня и особенно вечером. Улучшить сон могут даже незначительные, на первый взгляд, корректировки.

Министерство здравоохранения советует украинцам следовать ряду советов:

  • соблюдать режим сна (ложиться спать и просыпаться в одно и то же время даже на выходных)
  • создать в спальне успокаивающую атмосферу (тихая, темная, успокаивающая атмосфера и комфортная прохладная температура будут способствовать лучшему сну)
  • не включать вечером слишком яркий свет
  • убирать на ночь девайсы и электронные устройства (телевизоры, компьютеры, смартфоны необходимо выключать хотя бы за 30 минут до сна)
  • соблюдать здоровое питание в течение дня
  • следить за рационом вечером (избегать перед сном большого количества пищи, кофеина, алкоголя)
  • не пить перед сном слишком много жидкости
  • не курить перед сном
  • быть физически активными в течение дня
  • использовать кровать исключительно для сна (не есть в ней, не работать, не смотреть телевизор)

Тем, кто имеет привычку дремать днем, советуют ограничить это время до 30-45 минут.

Почему нельзя спать под &quot;шум&quot; телевизора. Объяснение экспертов шокирует

Рекомендации по улучшению сна (инфографика: Минздрав)

Напомним, ранее мы рассказывали об "умной" кровати с несколькими режимами, включая "антихрап".

Читайте также, когда выгоднее всего покупать телевизор.

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