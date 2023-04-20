Чому не можна сидіти на куті столу: цю прикмету варто дотримуватись

Що може статись

Кути в домі бувають різними. Залежно від цього, вони володіють різними енергетичними властивостями. Гострі кути несуть сильний потік негативної енергії і можуть пригнічувати людину, приводячи до поганого самопочуття і відчуття безпорадності. Внутрішні кути забирають у людини негативну енергетику,

Існує думка, якщо людина буде сидіти на куті за столом, то може спостерігатися швидка стомлюваність, дратівливість. Кажуть, що такі частини меблів збирають, концентрують та спрямовують енергію.

У народі кажуть, що дівчатам заборонено сидіти на кутах столу. У такому разі вони ризикують не вийти заміж.

Чому не можна сидіти на столі

Природно, що якщо сидіти на столі, то він розхитається швидше.

Вважається, якщо сісти на стіл, то можна забрати на себе ті проблеми, які коли-небудь раніше обговорювали за цим столом люди.

Також дівчина, що сидить на столі, ризикує невдало вийти заміж або зовсім залишитися самотньою. Подібне повір’я поширювалося і на молодих хлопців. Використовувати предмет меблів для сну забороняється, оскільки за цим міг наслідувати тяжка недуга або загибель.

Окрім того, якщо чужа людина сіла на стіл в будинку, то родині потрібно чекати всіляких неприємностей, сварок між близькими родичами. Дехто й зовсім вважає це свого роду прокляттям.