UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чому не можна сидіти на куті столу: цю прикмету варто дотримуватись

Чому не можна сидіти на куті столу (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Забобонні люди кажуть, що кути в домі володіють містичними властивостями. Вважається, що сидячи навпроти опуклого кута, людина може відчувати дискомфорт у тій частині тіла, куди він спрямований.

Чому не можна сидіти на куті за столом - читайте на Styler нижче.

Що може статись

Кути в домі бувають різними. Залежно від цього, вони володіють різними енергетичними властивостями. Гострі кути несуть сильний потік негативної енергії і можуть пригнічувати людину, приводячи до поганого самопочуття і відчуття безпорадності. Внутрішні кути забирають у людини негативну енергетику,

Існує думка, якщо людина буде сидіти на куті за столом, то може спостерігатися швидка стомлюваність, дратівливість. Кажуть, що такі частини меблів збирають, концентрують та спрямовують енергію.

У народі кажуть, що дівчатам заборонено сидіти на кутах столу. У такому разі вони ризикують не вийти заміж.

Чому не можна сидіти на столі

Природно, що якщо сидіти на столі, то він розхитається швидше.

Вважається, якщо сісти на стіл, то можна забрати на себе ті проблеми, які коли-небудь раніше обговорювали за цим столом люди.

Також дівчина, що сидить на столі, ризикує невдало вийти заміж або зовсім залишитися самотньою. Подібне повір’я поширювалося і на молодих хлопців. Використовувати предмет меблів для сну забороняється, оскільки за цим міг наслідувати тяжка недуга або загибель.

Окрім того, якщо чужа людина сіла на стіл в будинку, то родині потрібно чекати всіляких неприємностей, сварок між близькими родичами. Дехто й зовсім вважає це свого роду прокляттям.

Раніше ми повідомляли, чому не можна повертати посуд порожнім після частування.

Також ми писали, як розпізнати негативну енергетику в домі і позбутися від неї.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикметистіл