Почему нельзя сидеть на углу стола: эту примету следует придерживаться

Что может произойти

Углы в доме бывают разными. В зависимости от этого, они обладают разными энергетическими свойствами. Острые углы несут сильный поток отрицательной энергии и могут подавлять человека, приводя к плохому самочувствию и ощущению беспомощности. Внутренние углы забирают у человека отрицательную энергетику,

Есть мнение, если человек будет сидеть на углу за столом, то может наблюдаться быстрая утомляемость, раздражительность. Говорят, такие части мебели собирают, концентрируют и направляют энергию.

В народе говорят, что девушкам запрещено сидеть на углах стола. В таком случае они рискуют не выйти замуж.

Почему нельзя сидеть на столе

Естественно, если сидеть на столе, то он расшатается быстрее.

Считается, если сесть на стол, то можно забрать на себя проблемы, которые когда-либо раньше обсуждали за этим столом люди.

Также сидящая на столе девушка рискует неудачно выйти замуж или совсем остаться одинокой. Подобное поверье распространялось и на молодых ребят. Использовать предмет мебели для сна запрещается, поскольку за этим мог последовать тяжелый недуг или гибель.

Кроме того, если чужой человек уселся на стол в доме, то семье нужно ждать всяческих неприятностей, ссор между близкими родственниками. Кое-кто и вовсе считает это своего рода проклятием.