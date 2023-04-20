Почему нельзя сидеть на углу стола: эту примету следует придерживаться

Суеверные люди говорят, что углы в доме обладают мистическими свойствами. Считается, что сидя напротив выпуклого угла, человек может испытывать дискомфорт в той части тела, куда он направлен.
Почему нельзя сидеть на углу за столом - читайте на Styler ниже.
Углы в доме бывают разными. В зависимости от этого, они обладают разными энергетическими свойствами. Острые углы несут сильный поток отрицательной энергии и могут подавлять человека, приводя к плохому самочувствию и ощущению беспомощности. Внутренние углы забирают у человека отрицательную энергетику,
Есть мнение, если человек будет сидеть на углу за столом, то может наблюдаться быстрая утомляемость, раздражительность. Говорят, такие части мебели собирают, концентрируют и направляют энергию.
В народе говорят, что девушкам запрещено сидеть на углах стола. В таком случае они рискуют не выйти замуж.
Естественно, если сидеть на столе, то он расшатается быстрее.
Считается, если сесть на стол, то можно забрать на себя проблемы, которые когда-либо раньше обсуждали за этим столом люди.
Также сидящая на столе девушка рискует неудачно выйти замуж или совсем остаться одинокой. Подобное поверье распространялось и на молодых ребят. Использовать предмет мебели для сна запрещается, поскольку за этим мог последовать тяжелый недуг или гибель.
Кроме того, если чужой человек уселся на стол в доме, то семье нужно ждать всяческих неприятностей, ссор между близкими родственниками. Кое-кто и вовсе считает это своего рода проклятием.
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