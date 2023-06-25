Чому не можна, щоб місячне сяйво потрапляло на людину під час сну

Що каже про це наука

Вчені неодноразово намагались дослідити, як Місяць впливає на людину під час сну. У всіх висновок один - місячне сяйво порушує вироблення мелатоніну - гормону сну. Відповідно через це нічний відпочинок стає менш якісним.

У 2013 році провели дослідження, вивчивши сон 33 дорослих під час Повні. Результати показали, що люди в середньому на годину довше засинали, ніж зазвичай.

Під час іншого дослідження учасників помістили у повністю затемнені кімнати без вікон, щоб світло від Місяця не було фактором, який може вплинути на сон. За кожним пацієнтом спостерігали, що дозволило дослідникам взяти до відома його роботу мозку, рівень гормонів і години сну.

Тут дослідники виявили, що під час повного Місяця індикатор глибокого сну зменшився на 30%. Це означає, що сон учасників значно погіршився.

У 2015 році провели ще одне дослідження. У Копенгагенському університеті, обстежили 785 данських дітей віком від 8 до 11 років під час різної місячної періодичності. У період повного Місяця діти були менш активними, спали довше та мали вищу резистентність до інсуліну порівняно з днями півмісяця.

Чому це відбувається

Вчені вважають, що місячні цикли впливають на наш загальний циркадний ритм. Молекулярний нейробіолог Малькольм фон Шанц, виявив, що гравітаційне тяжіння Місяця, ймовірно, впливає на нашу фізіологію. Ще одна версія стверджує, що ми від природи маємо годинник, який відстежує фази Місяця.

Ці дослідження ще не остаточні і потребують у подальших пошуків відповідей на багато питань. Але вже зараз можна стверджувати, що людський організм тонко реагує на місячні фази, особливо, коли Місяць повний, оскільки саме тоді він найяскравіший - відповідно його сяйво легко проникає у приміщення й порушує людський сон.

Експерти радять зашторювати вікна, особливо у місячні ночі, адже для вироблення гормону сну мелатоніну потрібна темрява.