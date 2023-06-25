Почему нельзя, чтобы лунное сияние попадало на человека во время сна

Что говорит об этом наука

Ученые неоднократно пытались исследовать, как Луна влияет на человека во время сна. Во всех вывод один - лунное сияние нарушает выработку мелатонина - гормона сна. Соответственно поэтому ночной отдых становится менее качественным.

В 2013 году провели исследование, изучив сон 33 взрослых во время Полнолуния. Результаты показали, что люди в среднем на час дольше засыпали, чем обычно.

Во время другого исследования участников поместили в полностью затемненные комнаты без окон, чтобы свет от Луны не был фактором, который может повлиять на сон. За каждым пациентом наблюдали, что позволило исследователям принять к сведению его работу мозга, уровень гормонов и часы сна.

Здесь исследователи обнаружили, что во время полной Луны индикатор глубокого сна уменьшился на 30%. Это значит, что сон участников значительно ухудшился.

В 2015 году было проведено еще одно исследование. В Копенгагенском университете изучили 785 датских детей в возрасте от 8 до 11 лет во время разной месячной периодичности. В период полнолуния дети были менее активными, спали дольше и имели более высокую резистентность к инсулину по сравнению с днями полумесяца.

Почему это происходит

Ученые полагают, что лунные циклы влияют на наш общий циркадный ритм. Молекулярный нейробиолог Малькольм фон Шанц обнаружил, что гравитационное тяготение Луны, вероятно, влияет на нашу физиологию. Еще одна версия гласит, что мы от природы имеем часы, отслеживающие фазы Луны.

Эти исследования еще не окончательны и нуждаются в дальнейших поисках ответов на многие вопросы. Но уже сейчас можно утверждать, что человеческий организм тонко реагирует на лунные фазы, особенно когда Луна полна, поскольку именно тогда она самая яркая - соответственно ее свет легко проникает в помещение и нарушает человеческий сон.

Эксперты советуют зашторивать окна, особенно в лунные ночи, ведь для выработки гормона сна мелатонина нужна темнота.