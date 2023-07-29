Чому не можна публікувати селфі з аеропорту: цю помилку роблять маже всі

Що може статись

Звичайне селфі може стати причиною того, що ви зіткнетеся з шахрайством.

Кожен посадковий талон містить повне юридичне ім'я, номер квитка та запис імені пасажира (PNR) - шестизначний буквено-цифровий код, унікальний для вашого бронювання. Зокрема, такої інформації достатньо шахраям.

Засновник і генеральний директор компанії Blue Light IT, що спеціалізується на кібербезпеці, Амір Сакс розповів, що за допомогою PNR та вашого прізвища, хакер може отримати повний доступ до інформації про ваше бронювання. Це дасть йому можливість дізнатися ваш номер телефону, адресу електронної пошти та контактну інформацію.

"Номер, ім'я, прізвище і PNR пасажира дозволяють шахраям взяти кредит", - сказав він.

Також хакери можуть використовувати методи соціальної інженерії, видаючи себе за представників авіакомпанії, щоб обманом змусити вас повідомити більше особистих даних.

Окрім того, зловмисники можуть створювати цілеспрямовані фішингові атаки, використовуючи інформацію про ваш посадковий талон.

Тому, перш ніж хвалитись подорожжю, варто подумати про те, які особисті дані ви можете опублікувати і чим це може обернутися.

Як зрозуміти, що став жертвою шахраїв

Часто шахраї створюють турагенції та обманюють людей "дешевими" путівками на море.

Для того, щоб зрозуміти, що ви стали жертвою обману, варто знати:

в аеропорту виявилося, що насправді ваш квиток на літак "не справжній" або бронь квитка не підтвердилася

по прибуттю в готель з'ясувалося, що в ньому немає номера на ваше ім'я

придбана на ваше ім'я путівка не існує або про неї не знає готель

ви дізнаєтеся, що на ваше ім'я не був заброньований автомобіль, квиток на захід або екскурсію

контакти "продавця", який допоміг вибрати путівку вже неактуальні

компанія, через яку ви купували і оплачували свій відпочинок, насправді не існує

Зокрема, перераховано тільки деякі неприємні ситуації, в які можна потрапити через шахраїв. Насправді обманні схеми можуть бути дуже хитрими і багатокроковими.​