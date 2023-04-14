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Чому не можна прибирати хлібні крихти зі столу рукою: це варто знати

Що не можна робити на кухні (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто люди скидають зі столу хлібні крихти рукою. Порушуючи дану прикмету, людина може накликати на себе біду.

Чому категорично не можна так робити - читайте на Styler нижче.

Що може статись

Вважається, якщо прибрати крихти зі столу руками, то такі дії можуть призвести до серйозних конфліктів у сім’ї.

Якщо при цьому залишки впали на підлогу, сварок не уникнути. Крім цього, слід зазначити, що у випадку, якщо робити так постійно, то негативна енергія вийде за межі дому.

Загалом крихти зі столу можна зібрати ганчіркою і струсити в раковину або висипати в годівницю для птахів. Дуже важливо, щоб вони не впали на підлогу.

До того ж ні в якому разі не можна закидати на стіл ноги та використовувати його замість стільця. На обідньому столі ніколи не повинні знаходитися сторонні предмети.

Стіл у кухні призначений тільки для прийняття їжі - не для рукоділля та малювання. Згідно з прикметою, можна отримати серйозне покарання.

До того ж не можна залишати залишки хліба після вечері до ранку. Це може призвести до захворювання, погіршення здоров’я та невдач.

Як привернути удачу

Вважається, що для того, щоб залучити фінанси у будинок, необхідна купюра, яку потрібно покласти під скатертину.

Також, щоб привернути в будинок щастя, варто виключити будь-які сварки, які можуть відбутися за столом. Завжди потрібно пам'ятати, що у столів особлива енергетика, і будь-який негатив вони вбирають швидко.

Раніше ми повідомляли, які речі в будинку приносять невдачу і бідність.

Також ми писали, що заборонено робити з хлібом, щоб не було біди.

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