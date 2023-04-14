Почему нельзя убирать хлебные крошки со стола рукой: это следует знать

Что может произойти

Считается, если убрать крошки со стола руками, то такие действия могут привести к серьезным конфликтам в семье.

Если при этом остатки упали на пол, ссор не избежать. Кроме этого, следует отметить, что в случае, если поступать так постоянно, то отрицательная энергия выйдет за пределы дома.

В общем крошки со стола можно собрать тряпкой и стряхнуть в раковину или высыпать в кормушку для птиц. Очень важно, чтобы они не упали на пол.

К тому же, ни в коем случае нельзя закидывать на стол ноги и использовать его вместо стула. На обеденном столе никогда не должны находиться посторонние предметы.

Стол в кухне предназначен только для принятия пищи - не для рукоделия и рисования. Согласно примете, можно получить серьезное наказание.

К тому же нельзя оставлять остатки хлеба после ужина до утра. Это может привести к заболеванию, ухудшению здоровья и неудачам.

Как привлечь удачу

Считается, что для того, чтобы привлечь финансы в дом, необходима купюра, которую нужно положить под скатерть.

Также, чтобы привлечь в дом счастье, следует исключить любые ссоры, которые могут случиться за столом. Всегда нужно помнить, что у столов особенная энергетика, и любой негатив они впитывают быстро.