Чому не можна повертати посуд порожнім після частування: так ви вбережете свої гроші

Як треба повертати такий посуд

У лоток, тарілку, судок, форму для випічки обов'язково потрібно щось покласти. Це може бути частування у відповідь, солодощі для дітей, цукерки розсипом або хоча б мила записка з подякою.

Якщо повернути посуд порожнім, то можна злякати удачу, спричинити фінансові неприємності та навіть сварку з тією людиною, яка вам принесла частування.

Крім того, посуд обов'язково має бути ретельно вимитий. Разом з водою ви змиєте енергетику і не передаєте її іншій людині.

Чому посуд не повинен бути порожнім

Проблеми із фінансами. Повернення порожнього посуду може призвести до бідності та неприємностей із грошима. А ось страва у відповідь або солодощі приваблять достаток і вам, і вашим знайомим. Бідність такий крок злякає.

Витік енергії. Порожнеча не вважається природним виявом речей. І в порожньому посуді теж має бути енергія. Тому краще туди покласти хоч щось, хоч би записку. Якщо цього не зробити, то при поверненні посуду ви віддасте частину своєї енергії іншій людині. І це приверне дрібні неприємності, у тому числі й сварку з тим, кому ви віддаєте посуд.

Подяка. Проявіть повагу та подяку до людини, яка вас пригостила – покладіть щось їстівне чи приємне. Це вказуватиме на щедрість та тактовність. Ваші стосунки будуть міцні, а дружба та спілкування розвиватимуться в майбутньому.

Важливо! Всі ці прикмети стосуються не лише посуду, а й інших предметів, які чимось наповнюють. Ви позичали валізу - поверніть її з презентом усередині. Позичили сковорідку - почастуйте тим, що готували. Все, що віддається з такими речами – повернеться у дворазовому розмірі. А віддавши порожніми – втратимо половину того, що маємо.

Якщо ви хочете вручити посуд у подарунок – покладіть усередину монетку. Так він принесе щастя та достаток, а порожній – до фінансових труднощів та втрати енергії.