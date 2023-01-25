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Почему нельзя возвращать посуду пустой после угощений: так вы убережете свои деньги

Почему нельзя отдавать посуду после угощения пустой (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Традиция угощать приготовленной едой соседей и друзей существует много десятков лет. Во многих странах считается хороших знаком внимания приготовленная еда, которую приносят при переезде.

А у нас так угощают в большие праздники одиноких и пожилых людей, которые живут по соседству. И после застолья судочки с угощениями друзьям вручают с собой.

Почему нельзя возвращать такую посуду хозяевам пустой и как это связано с деньгами - читайте ниже.

Как нужно возвращать такую посуду

В лоток, тарелку, судок, форму для выпечки - обязательно нужно что-то положить. Это может быть ответное угощение, сладости для детей, конфеты россыпью или хотя бы милая записка с благодарностью.

Если вернуть посуду пустой, то можно спугнуть удачу, навлечь на себя финансовые неприятности и даже ссору с тем человеком, который вам принес угощение.

Кроме того, посуда обязательно должна быть тщательно вымыта. Вместе с водой вы смываете энергетику и не передаете ее другому человеку.

Почему посуда не должна быть пустой

Проблемы с финансами. Возвращение пустой посуды может привести к бедности и неприятностям с деньгами. А вот ответное блюдо или сладости привлекут достаток и вам, и вашим знакомым. Бедность такой шаг спугнет.

Утечка энергии. Пустота не считается естественным проявлением вещей. И в пустой посуде тоже должна быть энергия. Поэтому лучше туда положить хоть что-нибудь, хотя бы записку. Если этого не сделать, то при возврате посуды вы отдадите часть своей энергии другому человеку. И это привлечет мелкие неприятности, в том числе и ссору с тем, кому вы отдаете посуду.

Благодарность. Проявите уважение и благодарность к человеку, который вас угостил - положите что-то съедобное или приятное. Это будет указывать на щедрость и тактичность. Ваши отношения будут крепки, а дружба и общение будут развиваться в будущем.

Важно! Все эти приметы касаются не только посуды, но и других предметов, которые наполняют чем-то. Вы одалживали чемодан - верните его с презентом внутри. Одолжили сковородку - угостите тем, что в ней готовили. Все, что отдается с такими вещами - вернется в двукратном размере. А отдав пустыми - потеряем половину того, что имеем.

Если вы хотите вручить посуду в подарок - положите внутрь монетку. Так она принесет счастье и достаток, а пустая - к финансовым трудностям и потере энергии.

Кстати, ранее мы писали о том, как хранить крупы в доме, чтобы деньги всегда водились.

А еще рассказывали о том, какие важные приметы о деньгах и бедности стоит помнить.

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