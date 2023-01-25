Почему нельзя возвращать посуду пустой после угощений: так вы убережете свои деньги

Как нужно возвращать такую посуду

В лоток, тарелку, судок, форму для выпечки - обязательно нужно что-то положить. Это может быть ответное угощение, сладости для детей, конфеты россыпью или хотя бы милая записка с благодарностью.

Если вернуть посуду пустой, то можно спугнуть удачу, навлечь на себя финансовые неприятности и даже ссору с тем человеком, который вам принес угощение.

Кроме того, посуда обязательно должна быть тщательно вымыта. Вместе с водой вы смываете энергетику и не передаете ее другому человеку.

Почему посуда не должна быть пустой

Проблемы с финансами. Возвращение пустой посуды может привести к бедности и неприятностям с деньгами. А вот ответное блюдо или сладости привлекут достаток и вам, и вашим знакомым. Бедность такой шаг спугнет.

Утечка энергии. Пустота не считается естественным проявлением вещей. И в пустой посуде тоже должна быть энергия. Поэтому лучше туда положить хоть что-нибудь, хотя бы записку. Если этого не сделать, то при возврате посуды вы отдадите часть своей энергии другому человеку. И это привлечет мелкие неприятности, в том числе и ссору с тем, кому вы отдаете посуду.

Благодарность. Проявите уважение и благодарность к человеку, который вас угостил - положите что-то съедобное или приятное. Это будет указывать на щедрость и тактичность. Ваши отношения будут крепки, а дружба и общение будут развиваться в будущем.

Важно! Все эти приметы касаются не только посуды, но и других предметов, которые наполняют чем-то. Вы одалживали чемодан - верните его с презентом внутри. Одолжили сковородку - угостите тем, что в ней готовили. Все, что отдается с такими вещами - вернется в двукратном размере. А отдав пустыми - потеряем половину того, что имеем.

Если вы хотите вручить посуду в подарок - положите внутрь монетку. Так она принесет счастье и достаток, а пустая - к финансовым трудностям и потере энергии.