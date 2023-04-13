Чому не можна пити каву з їжею: дієтолог розкрила всю правду

Який вплив має кава на рівень заліза

За різними даними, 70-80% дорослих людей п'ють каву щодня або інші напої, які містять високий рівень кофеїну. Напої, що містять фенольні кислоти перешкоджають всмоктуванню заліза в кишківник. Саме це й створює дефіцит заліза.

Перелік напоїв за вмістом кофеїну:

М'ята - знижує на 73%

Чорний чай - 79-94%

Липа - 52%

Вербена - 59%

Ромашка - 47%

Кава - 40 %

Це означає, що якщо споживати вище перераховані напої разом із їжею, то всі корисні речовини просто не будуть всмоктуватися у кров та інші структури організму. Варто зазначити, що безкофеїнова кава матиме той самий ефект.

Для того, щоб насичувати своє тіло користю, варто пити каву через 30-60 хвилин після того, як ви поїли. До речі, часто кава з молоком або цукром може сприйматися шлунком як прийом їжі, що відтерміновує почуття голоду.

Тому експерт радить дотримуватися такої послідовності: спочатку основна їжа, потім, якщо все ще є бажання, кава.

Крім того, дієтолог рекомендує раз на рік здавати аналіз на феритин і загальний аналіз крові, щоб перевіряти рівень заліза.