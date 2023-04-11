Зранку чи після обіду: дієтолог розповіла, коли найкраще пити каву

Безліч людей у світі починають свій ранок з кави. Її п'ють на сніданок, на обід і навіть увечері. Але багато хто не знає, коли найкраще вживати такий напій.

Про це повідомила сімейний лікар та дієтолог Катерина Свистун в Instagram .

За її словами, кава займає другу місце серед найбільш затребуваних товарів, що купуються.

"Це не дивно, тому що сьогодні сніданок більшості українців неможливо уявити без філіжанки ароматної кави. Ранкова кава бадьорить та дарує настрій на весь день", - йдеться у повідомленні.

Чи можна пити на голодний шлунок

Експерт каже, що організм сприймає каву, як повноцінну їжу, запускаються всі механізми перетравлення, виділяється соляна кислота, яка допомагає розпочати процес розщеплення їжі.

Зокрема, якщо людина п'є каву на голодний шлунок, то соляна кислота починає взаємодіяти зі стінками шлунку, що у майбутньому може призвести до пошкодження слизової оболонки і викликати гастрит.

До того ж це несе досить серйозну загрозу не тільки для травної системи, але і для нервової та серцево-судинної.

Коли пити

Лікар зазначила, що у 2016 році такий напій виключили із переліку канцерогенних сполук і внесли до списку речовин з протипухлинною дією.

Вранці каву можна пити тільки після повноцінного сніданку. Найкраще це робити через 30 хв після прийому їжі.

"Згідно з нашими біоритмами, найбільш сприятливим періодом для кави є ранкові години між 9:30 і 11:30. Тому що саме в цей час, рівень кортизолу (гормону стресу) падає і кава піде лише вам на користь", - додала дієтолог.

Лікар радить пити до 4-х порцій кави на в день, а це буде дорівнювати 400 мг кофеїну.

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