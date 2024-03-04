Чому не можна користуватися смартфоном, якщо у нього розбитий екран: причини здивують

Чим розбите скло на екрані небезпечне для смартфона

Екран несподівано перестане реагувати на натискання

Зазвичай передня панель смартфона включає загартоване захисне скло, сенсорну панель для зчитування дотиків і матрицю для відображення зображення.

У пристроях високого цінового сегмента, таких як останні моделі iPhone або лінійка Galaxy S від Samsung, сенсорна панель інтегрована в захисне скло, а матриця розміщується на мінімальній відстані від нього без повітряного прошарку. Це зроблено з метою зменшення товщини смартфона та покращення якості зображення.

Однак захисне скло піддається впливу різких перепадів температур, таких як під час зарядки або інтенсивного використання пристрою, коли воно нагрівається, та швидкого остигання на холодному повітрі. Воно також піддається впливу тертя та інших фізичних сил, таких як контакт з руками користувача та переміщення у сумці чи кишені.

При цілому склі смартфона він залишається непошкодженим навіть при активному використанні. Однак за наявності пошкоджень скла ці дефекти поступово поширюватимуться, і протягом 2-4 тижнів дрібні тріщини можуть почати вивільняти дрібні уламки.

Першим елементом, що зазнав ризику, є сенсорна панель, яка може раптово припинити реагування на натискання, що може призвести до неможливості відповісти на повідомлення або прийняти важливі виклики.

Розбите скло зашкодить нутрощі смартфона

Для розміщення сучасних компонентів, таких як процесор, ємний акумулятор, вібромотор та інші, виробники всередині пристрою розміщують їх на мінімальній відстані один від одного.

Ці компоненти закріплені в монолітному корпусі, виконаному із міцних матеріалів, таких як пластик, скло та метал. Їхнє положення фіксовано, що запобігає їх взаємному пошкодженню до тих пір, поки конструкція залишається цілою. Однак, при пошкодженні скла, ситуація змінюється.

Спочатку постраждає матриця під тиском розбитого скла. В цілому стані воно служило надійним захистом для матриці, але після руйнування скло стає причиною пошкоджень матриці.

Розбитий екран також впливає на інші компоненти, які починають рухатися, стикатися і тертися один за одним. Ці дії можуть бути фатальними для всієї материнської плати та окремих компонентів на ній.

Особливо важко для внутрішніх компонентів смартфона, коли користувач активно пересувається в місті, трясеться у громадському транспорті або займається спортом. Навіть невеликі пошкодження можуть зненацька призвести до виходу з ладу. Наприклад, розбитий екран, відкладена заміна якого, може суттєво збільшити вартість ремонту або унеможливити його.

Рентгенографія iPhone 12 Pro Max (фото: Reddit)

Волога потрапить усередину і почне руйнувати компоненти

Основним ворогом внутрішніх компонентів смартфона є вода, тому виробники оснащують пристрої прокладками, які забезпечують захист від вологи. Однак, при пошкодженні захисного скла, волога може проникнути всередину корпусу, навіть якщо руки власника сухі, оскільки вона є у повітрі.

Більшість внутрішніх компонентів смартфона розміщено на материнській платі, яка містить електропровідні доріжки, захищені шарами текстоліту та клею.

Материнська плата підключена до акумулятора, що робить її особливо вразливою для вологи. У разі попадання на материнську плату починається процес корозії, що може призвести до коротких замикань внутрішніх компонентів.

Протягом звичайного використання невелика кількість вологи може проникнути в пристрій через тріщини, що не призведе до миттєвого виходу з ладу компонентів. Однак, з часом, компоненти будуть поступово піддаватися окисленню і можуть перестати працювати в найнесподіваніший момент.

Якщо смартфон із розбитим склом потрапить у воду, шансів на його порятунок практично не буде. Процес корозії прискориться, і всі компоненти пристрою будуть пошкоджені.

Корозія на материнській платі (фото: HZO, Inc)

Що робити, якщо немає можливості замінити скло

Можливо, у вас немає часу на ремонт смартфона, особливо якщо він пошкоджений під час подорожі, коли ви далеко від сервісного центру. Вартість заміни захисного скла або всієї передньої частини, включаючи сенсорну панель та матрицю, може також відлякувати.

У таких ситуаціях важливо забезпечити повний захист вашого смартфона, включаючи екран та внутрішні компоненти, щоб запобігти додатковим пошкодженням. Існує два способи, як це можна зробити.

Наклейте на екран захисну плівку або скло

Вони допоможуть уникнути порізів на ваших пальцях, зменшать фізичну дію на екран смартфона та частково забезпечать захист сенсорної панелі та матриці пристрою.

Застосування захисних плівок і додаткових стекол усередині корпусу також зменшить проникнення вологи, що знизить ризик корозії компонентів.

Помістіть смартфон у водонепроникний чохол

Зазвичай такі чохли мають спеціальну прозору плівку для передньої панелі смартфона. Вона захистить його від подальших пошкоджень і не дасть волозі потрапити усередину.

Чохол водонепроникний Shellbox (фото: Onecase)

Що у сервісі повинні зробити з розбитим екраном

Залежно від моделі пристрою, вам можуть запропонувати три варіанти ремонту: встановити нове скло, замінити скло разом із сенсорною панеллю або весь екран у зібраному вигляді.

Під час роботи в сервісі ще повинні перевірити стан внутрішніх компонентів після падіння, а також замінити прокладки, які захищають смартфон від попадання вологи. Вартість ремонту пристрою може відрізнятися.