Почему нельзя пользоваться смартфоном, если у него разбитый экран: причины удивят

Чем разбитое стекло на экране опасно для смартфона

Экран неожиданно перестанет реагировать на нажатия

Обычно передняя панель смартфона включает в себя закаленное защитное стекло, сенсорную панель для считывания прикосновений и матрицу для отображения изображения.

В устройствах высокого ценового сегмента, таких как последние модели iPhone или линейка Galaxy S от Samsung, сенсорная панель интегрирована в защитное стекло, а матрица размещается на минимальном расстоянии от него без воздушной прослойки. Это сделано с целью уменьшения толщины смартфона и улучшения качества изображения.

Однако защитное стекло подвергается воздействию резких перепадов температур, таких как во время зарядки или интенсивного использования устройства, когда оно нагревается, и быстрого остывания на холодном воздухе. Оно также подвергается воздействию трения и других физических сил, таких как контакт с руками пользователя и перемещение в сумке или кармане.

При целом стекле смартфона он остается неповрежденным даже при активном использовании. Однако при наличии повреждений стекла эти дефекты будут постепенно распространяться, и в течение 2-4 недель мелкие трещины могут начать высвобождать мелкие осколки.

Первым элементом, подвергшимся риску, является сенсорная панель, которая может внезапно перестать реагировать на нажатия, что может привести к невозможности ответить на сообщения или принять важные вызовы.

Разбитое стекло повредит внутренности смартфона

Для размещения современных компонентов, таких как процессор, емкий аккумулятор, вибромотор и прочие, внутри устройства производители размещают их на минимальном расстоянии друг от друга.

Эти компоненты закреплены в монолитном корпусе, выполненном из прочных материалов, таких как пластик, стекло и металл. Их положение фиксировано, что предотвращает их взаимное повреждение до тех пор, пока конструкция остается целой. Однако, при повреждении стекла, ситуация изменяется.

Сначала пострадает матрица, под давлением разбитого стекла. В целом состоянии оно служило надежной защитой для матрицы, но после разрушения стекло становится причиной повреждений матрицы.

Разбитый экран также оказывает воздействие на другие компоненты, которые начинают двигаться, сталкиваться и тереться друг о друга. Эти воздействия могут быть фатальными для всей материнской платы и отдельных компонентов на ней.

Особенно трудно для внутренних компонентов смартфона, когда пользователь активно передвигается в городе, трясется в общественном транспорте или занимается спортом. Даже небольшие повреждения могут неожиданно привести к выходу из строя. Например, разбитый экран, отложенная замена которого, может существенно увеличить стоимость ремонта или сделать его невозможным.

Рентгенография iPhone 12 Pro Max (фото: Reddit)

Влага попадет внутрь и начнет разрушать компоненты

Основным врагом внутренних компонентов смартфона является вода, и поэтому производители оснащают устройства прокладками, которые обеспечивают защиту от влаги. Однако, при повреждении защитного стекла, влага может проникнуть внутрь корпуса, даже если руки владельца сухие, так как она присутствует в воздухе.

Большинство внутренних компонентов смартфона размещено на материнской плате, которая содержит электропроводящие дорожки, защищенные слоями текстолита и клея.

Материнская плата подключена к аккумулятору, что делает ее особенно уязвимой для влаги. В случае ее попадания на материнскую плату начинается процесс коррозии, что может привести к коротким замыканиям внутренних компонентов.

В течение обычного использования небольшое количество влаги может проникнуть в устройство через трещины, что не приведет к мгновенному выходу из строя компонентов. Однако, с течением времени, компоненты будут постепенно подвергаться окислению и могут перестать работать в самый неожиданный момент.

Если смартфон с разбитым стеклом попадет в воду, шансов на его спасение практически не будет. Процесс коррозии ускорится, и все компоненты устройства будут необратимо повреждены.

Коррозия на материнской плате (фото: HZO, Inc)

Что делать, если нет возможности заменить стекло

Возможно, у вас нет времени на ремонт смартфона, особенно если он поврежден во время путешествия, когда вы находитесь далеко от сервисного центра. Стоимость замены защитного стекла или всей передней части, включая сенсорную панель и матрицу, может также отпугивать.

В таких ситуациях важно обеспечить полную защиту вашего смартфона, включая экран и внутренние компоненты, чтобы предотвратить дополнительные повреждения. Существует два способа, как это можно сделать.

Наклейте на экран защитную пленку или стекло

Они помогут избежать порезов на ваших пальцах, снизят физическое воздействие на экран смартфона и частично обеспечат защиту сенсорной панели и матрицы устройства.

Применение защитных пленок и дополнительных стекол внутри корпуса также уменьшит проникновение влаги, что в свою очередь снизит риск коррозии компонентов.

Поместите смартфон в водонепроницаемый чехол

Обычно у таких чехлов есть специальная прозрачная пленка для передней панели смартфона. Она защитит его от дальнейших повреждений и не даст влаге попасть внутрь.

Водонепроницаемый чехол Shellbox (фото: Onecase)

Что в сервисе должны сделать с разбитым экраном

В зависимости от модели устройства, вам могут предложить три варианта ремонта: установить новое стекло, заменить стекло вместе с сенсорной панелью или весь экран в собранном виде.

Во время работы в сервисе еще должны проверить состояние внутренних компонентов после падения, а также заменить прокладки, которые защищают смартфон от попадания влаги. Стоимость ремонта от устройства к устройству может отличаться.