Рис та вата не допоможуть. У Apple поділилися, що потрібно робити, якщо iPhone впав у воду

Apple оновила інструкцію на випадок, якщо смартфон попереджає про потрапляння вологи в порт зарядки. Тепер на сторінці окремо згадується, що смартфон не можна сушити за допомогою рису.

Подробиці оновленої інструкції

"Не кладіть iPhone в упаковку рису. Інакше дрібні його частинки можуть пошкодити ваш iPhone", - йдеться у повідомленні техпідтримці Apple.

Apple також радить уникати інших поширених методів, які можуть погіршити ситуацію: використання фена чи стисненого повітря. Вставляти в роз'єм будь-які сторонні предмети, такі як ватні палички або паперові рушники, також не рекомендується через ризик залишити частинки всередині або заштовхування вологи глибше.

Інші поради від Apple

Якщо на ваш смартфон потрапила якась рідина, крім води, промийте його під проточною водою, уникаючи попадання вологи в порти. Потім акуратно витріть пристрій м'якою серветкою без ворсинок, наприклад, ганчіркою для оптики.

Щоб висушити iPhone, обережно постукуйте по долоні, приділяючи увагу тому, щоб порт зарядки знаходився знизу. Після цього залиште смартфон у добре провітрюваному сухому місці. Якщо у вас є вентилятор, розташуйте його поруч із пристроєм так, щоб холодне повітря прямувало в роз'єм Lightning або USB-C для прискорення процесу сушіння.

Не заряджайте iPhone кабелем щонайменше 5 годин після контакту з вологою.

Перед використанням бездротової зарядки рекомендується протерти смартфон м'якою серветкою. Перед тим, як помістити iPhone на зарядний пристрій, переконайтеся, що корпус повністю сухий.

Якщо після контакту з водою якість звуку динаміків погіршилася, перевірте, чи немає в них вологи. Розмістіть смартфон динаміками вниз на серветці без ворсинок і переконайтеся, що вода не витікає. Якщо на серветці виявлено сліди вологи, проведіть процес сушіння, дотримуючись рекомендацій вище.