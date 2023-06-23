Чому не можна дозволяти собакам висовувати голову з вікна машини
З настанням літа на дорогах можна побачити багато автомобілів, в яких їдуть не тільки люди, а й собаки. Великі собаки під час руху можуть висовувати голову у відчинене вікно. Водії дозволяють це робити, проте таке перевезення тварин небезпечне.
Чому не можна перевозити так тварин - читайте на Styler нижче.
Собака може втекти
Їздити в автомобілі з відкритим вікном небезпечно для собаки. Вона може побачити на вулиці іншого собаку та спробувати вистрибнути на швидкості.
Тоді водій і пасажири теж пустяться слідом за чотирилапим другом, що надзвичайно небезпечно. Тому краще, щоб собака була пристебнута повідцем.
Каміння
Від зустрічних і попутних машин летять камінчики, які можуть потрапити в голову собаці. Подібні невеликі камінчики часом розбивають лобове скло або залишають сколи та вм'ятини на крилах і капоті машини.
Ризик удушення
Іноді водії, щоб запобігти втечі собаки із салону машини, піднімають наполовину скло у вікні. У отвір собака може просунути голову і так їздити ще небезпечніше.
Все тому, що при різкому гальмуванні собака може впасти з заднього дивана і защемити голову між склом і рамкою, через що виникає ризик травми шиї і удушення.
Шкідливі гази
Їздити з відчиненими вікнами небезпечно й і з іншої причини. На дорозі навесні накопичується токсичний і канцерогенний пил.
Крім того, у заторах виникає велика кількість шкідливих газів, які негативно впливають на здоров'я. Тому в заторах потрібно їздити із щільно закритими вікнами та з увімкненим кондиціонером влітку.
Як правильно перевозити собак в авто
Як можна перевозити домашніх тварин:
- дрібних тварин у кошиках та сумках із суцільним дном
- птахів у клітках
- собак за наявності повідця
Засоби для перевезення мають покривати дві мети:
- щоб водій не відволікався на тварину і вона не опинилася на передніх сидіннях
- щоб захистити тварину від аварії - належним чином потрібно фіксувати її і запобігти травмуванню
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