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Почему нельзя разрешать собакам высовывать голову из окна машины

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Пятница 23 июня 2023 11:58
Почему нельзя разрешать собакам высовывать голову из окна машины Как нельзя перевозить собак (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С наступлением лета на дорогах можно увидеть много автомобилей, в которых едут не только люди, но и собаки. Большие собаки во время движения могут высовывать голову в открытое окно. Водители позволяют это делать, однако такая перевозка животных опасна.

Почему нельзя перевозить так животных - читайте на Styler ниже.

Собака может убежать

Ездить в автомобиле с открытым окном небезопасно для собаки. Она может увидеть на улице другую собаку и попытаться выпрыгнуть на скорости.

Тогда водитель и пассажиры тоже пустятся вслед за четырехлапым другом, что очень опасно. Поэтому лучше, чтобы собака была пристегнута поводком.

Камни

От встречных и попутных машин летят камешки, которые могут попасть в голову собаке. Подобные небольшие камешки иногда разбивают лобовое стекло или оставляют сколы и вмятины на крыльях и капоте машины.

Риск удушения

Иногда водители, чтобы предотвратить побег собаки из салона машины, поднимают наполовину стекло в окне. В отверстие собака может просунуть голову и так ездить еще опаснее.

Все потому, что при резком торможении собака может упасть с заднего дивана и защемить голову между стеклом и рамкой, из-за чего возникает риск травмы шеи и удушения.

Вредные газы

Ездить с открытыми окнами небезопасно и по другой причине. На дороге весной скапливается токсичная и канцерогенная пыль.

Кроме того, в пробках возникает большое количество вредных газов, негативно влияющих на здоровье. Поэтому в пробках нужно ездить с плотно закрытыми окнами и с включенным кондиционером летом.

Как правильно перевозить собак в авто

Как можно перевозить домашних животных:

  • мелких животных в корзинах и сумках со сплошным дном
  • птиц в клетках
  • собак при наличии поводка

Средства для перевозки должны покрывать две цели:

  • чтобы водитель не отвлекался на животное и оно не оказалось на передних сиденьях
  • чтобы защитить животное от аварии - должным образом нужно фиксировать его и предотвратить травмирование

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