Чому не можна дивитися в небо на Вознесіння: ця давня українська прикмета лякає віруючих

Дивитися в небо на Вознесіння: що це за прикмета і чому її бояться

В українському фольклорі вважалося, що на Вознесіння "небо відкривається", і душі померлих мають змогу піднятися до Бога. Тому тривале споглядання неба в цей день могло нібито "забрати" за собою душу живої людини або накликати смерть.

Згідно з давніми повір’ями, той, хто довго дивиться вгору на Вознесіння, може "загубити душу" або навіть втратити когось із рідних.

Це пов’язане з архаїчним уявленням, що духовні брами між світом земним і небесним відкриті саме у цей день, а значить - стають "небезпечними".

Що каже церква про це повір'я

Церква не підтримує забобонів і не вбачає жодної шкоди у спогляданні неба на Вознесіння.

Ба більше - богослужіння цього дня супроводжуються підняттям очей до неба як символом духовного злету й надії на вічне життя.

Однак священники закликають: у цей день справді варто зосередитися не на побуті, а на молитві, спокої та внутрішньому очищенні.

"Небо - це символ божественної висоти, а не страху. Дивіться вгору з надією, а не з тривогою", - пояснюють у духовенстві.

І додають: краще остерігатися в цей день сварок і гріховних діянь, а також не ігнорувати молитви.

Картина Джона Коуплі "Вознесіння Господнє" (зображення: Вікіпедія)

Вознесіння Господнє: що це за свято?

Вознесіння - це одне з 12 найбільших свят у християнстві, яке відзначає подію вознесіння Ісуса Христа на небо після його воскресіння. Святкується на 40-й день після Великодня, завжди у четвер.

Згідно з Євангеліями, після свого воскресіння Ісус ще 40 днів перебував серед учнів, навчаючи їх про Царство Боже. А потім, на горі Оливній біля Єрусалима, Він благословив апостолів і вознісся на небо, щоб "сісти праворуч Отця". Цю подію описують Євангеліє від Луки (24:50-53) і Діяння святих апостолів (1:9-12).

Сьогодні у храмах правлять урочисту літургію. Священики читають відповідні євангельські уривки про Вознесіння.