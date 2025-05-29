Почему нельзя смотреть в небо на Вознесение: эта древняя украинская примета пугает верующих

Смотреть в небо на Вознесение: что это за примета и почему ее боятся

В украинском фольклоре считалось, что на Вознесение "небо открывается", и души умерших могут подняться к Богу. Поэтому длительное созерцание неба в этот день могло якобы "забрать" за собой душу живого человека или навлечь смерть.

Согласно древним поверьям, тот, кто долго смотрит вверх на Вознесение, может "потерять душу" или даже потерять кого-то из родных.

Это связано с архаичным представлением, что духовные врата между миром земным и небесным открыты именно в этот день, а значит - становятся "опасными".

Что говорит церковь об этом поверье

Церковь не поддерживает суеверий и не видит никакого вреда в созерцании неба на Вознесение.

Более того - богослужения этого дня сопровождаются поднятием глаз к небу как символом духовного взлета и надежды на вечную жизнь.

Однако священники призывают: в этот день действительно стоит сосредоточиться не на быте, а на молитве, покое и внутреннем очищении.

"Небо - это символ божественной высоты, а не страха. Смотрите вверх с надеждой, а не с тревогой", - объясняют в духовенстве.

И добавляют: лучше остерегаться в этот день ссор и греховных деяний, а также не игнорировать молитвы.

Картина Джона Коупли "Вознесение Господне" (изображение: Википедия)

Вознесение Господне: что это за праздник?

Вознесение - это один из 12 крупнейших праздников в христианстве, который отмечает событие вознесения Иисуса Христа на небо после его воскресения. Празднуется на 40-й день после Пасхи, всегда в четверг.

Согласно Евангелиям, после своего воскресения Иисус еще 40 дней находился среди учеников, обучая их о Царстве Божьем. А потом, на горе Елеонской возле Иерусалима, Он благословил апостолов и вознесся на небо, чтобы "сесть одесную Отца". Это событие описывают Евангелие от Луки (24:50-53) и Деяния святых апостолов (1:9-12).

Сегодня в храмах правят торжественную литургию. Священники читают соответствующие евангельские отрывки о Вознесении.