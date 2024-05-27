Чому не можна дарувати парну кількість квітів: що говорять забобони та церква

Багато хто з нас знає, що дарувати парну кількість квітів прийнято тільки на похорон. Але не всі знають, що це: церковне правило чи звичайний забобон.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому вважається, що не можна дарувати парну кількість квітів.
Забобони кажуть, що парна кількість квітів може принести негативні наслідки, асоціюючи їх із завершенням життя. Це може бути пов'язано з бідою або смертю.
Парні букети часто беруть на похорони, адже вони символізують спокій та завершення. І навпаки, непарні числа асоціюються з тривалістю та нескінченністю.
Хоча деякі можуть вважати віру в забобони застарілою, традиції щодо кількості квітів лишаються живими. Букети з парною кількістю квітів, як-от дві, чотири, шість чи вісім, можуть вважатися нещасливими чи непридатними для подарунка.
Проте існують винятки. Наприклад, букет з дванадцятьох квітів може бути прийнятним, особливо якщо дарується другові, що переживає важкий період у житті.
Щоб уникнути непорозумінь та врахувати символіку, пов'язану з кількістю квітів, варто звернути увагу на наступні рекомендації.
Універсальним варіантом є букет із трьох квітів, який не виглядатиме надто малим чи скромним, особливо якщо він оформлений зі смаком. Це чудовий варіант для подарунка у буденний день.
Щоб уникнути непорозумінь та врахувати символіку кількості квітів, слід дотримуватися цих порад:
Скільки квітів дарувати (фото: Freepik)
У контексті днів народження, кількість квітів у букеті зазвичай відповідає віку іменинника. Проте, якщо відзначається особливий ювілей, важливо обрати непарну кількість. Наприклад, для 30-річного ювіляра підійде 31 квітка.
Крім того, на великі ювілеї зазвичай дарують більші букети, де кількість квітів може починатися хоча б з одинадцяти.
Також варто згадати про те, що деякі комбінації квітів мають свої символічні значення:
Звичайно, кожна людина має свої власні уподобання та переконання, тому може реагувати на подарунки з парною кількістю квітів по-різному.
Щодо погляду церкви на дане питання, то якоїсь офіційної релігійної доктрини на цей рахунок немає.
Багато традицій, пов'язаних з кількістю квітів у букеті, мають виключно культурне та народне коріння, ніж релігійне підгрунтя.
Одним словом, церква, зокрема ПЦУ, не регламентує такі аспекти, як кількість квітів у букеті. Вчення українських священиків більше зосереджене на духовних та моральних питаннях, ніж на побутових народних традиціях.
Раніше ми писали про те, як продовжити життя квітів у вазі.
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У матеріалі використані джерела: "Молодий Буковинець", "Радіо Трек", "Конкурент", а також сайт ПЦУ, Церковний календар.