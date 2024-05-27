Почему нельзя дарить парное количество цветов: что говорят приметы и церковь

Почему нельзя дарить букет из парного количества цветов

Суеверия говорят, что количество цветов может принести негативные последствия, ассоциируя их с завершением жизни. Это может быть связано с бедой или смертью.

Парные букеты часто берут на похороны, ведь они символизируют покой и завершение. И напротив, нечетные числа ассоциируются с длительностью и бесконечностью.

Хотя некоторые могут считать веру в предрассудки устаревшей, традиции по количеству цветов остаются в живых. Букеты с парным количеством цветов, таких как два, четыре, шесть или восемь, могут считаться несчастливыми или непригодными для подарка.

Однако существуют исключения, подтверждающие правило. К примеру, букет из двенадцати цветов может быть приемлемым, особенно если дарится другу, переживающему тяжелый период в жизни.

Какое количество цветов дарить

Чтобы избежать недопониманий и учесть символику, связанную с количеством цветов, следует обратить внимание на следующие рекомендации.

Универсальный вариант - букет из трех цветов, который не будет выглядеть слишком маленьким или скромным, особенно если он оформлен со вкусом. Это отличный вариант для подарка в будний день.

Чтобы избежать недоразумений и учесть символику количества цветов, стоит придерживаться этих советов:

5 цветов могут быть подарены девушке, с которой только начинаются отношения.

могут быть подарены девушке, с которой только начинаются отношения. 7 цветов могут символизировать уважение

могут символизировать уважение для особого человека, единственного и неповторимого, наиболее подходящим будет дарить 9 цветов

11 цветов подойдут для празднования годовщины знакомства

подойдут для празднования годовщины знакомства 15 роз можно выбрать, когда хочется извиниться

Скільки квітів дарувати (фото: Freepik)

В контексте дней рождения количество цветов в букете обычно соответствует возрасту именинника. Однако, если отмечается особый юбилей, важно выбрать нечетное количество, например для 30-летнего юбиляра подойдет 31 цветок.

Кроме того, на большие юбилеи обычно дарят более крупные букеты, где количество цветов может начинаться хотя бы с одиннадцати.

Также следует упомянуть о том, что некоторые комбинации цветов имеют свои символические значения:

для матери лучшим подарком будет букет из 9 роз, 11 тюльпанов или 5 хризантем

лучшим подарком будет букет из 9 роз, 11 тюльпанов или 5 хризантем для первого свидания с девушкой можно выбрать 21 розу

с девушкой можно выбрать 21 розу на годовщину свадьбы идеально подойдет букет из 11 цветов

Конечно, у каждого человека есть свои собственные предпочтения и убеждения, поэтому он может реагировать на подарки с парным количеством цветов по-разному.

Что говорит церковь о букете из парного количества цветов

Что касается взгляда церкви на данный вопрос, то какой-либо официальной религиозной доктрины на этот счет нет.

Многие традиции, связанные с количеством цветов в букете, имеют исключительно культурные и народные корни, а не религиозные основания.

Одним словом, церковь, в частности ПЦУ, не регламентирует такие аспекты как количество цветов в букете. Учение украинских священников больше сосредоточено на духовных и нравственных вопросах, чем на бытовых народных традициях.