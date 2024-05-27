Почему нельзя дарить парное количество цветов: что говорят приметы и церковь

Многие из нас знают, что дарить парное количество цветов принято только на похороны. Но не все знают, что это: церковное правило или обычное суеверие.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему считается, что нельзя дарить четное количество цветов.
Суеверия говорят, что количество цветов может принести негативные последствия, ассоциируя их с завершением жизни. Это может быть связано с бедой или смертью.
Парные букеты часто берут на похороны, ведь они символизируют покой и завершение. И напротив, нечетные числа ассоциируются с длительностью и бесконечностью.
Хотя некоторые могут считать веру в предрассудки устаревшей, традиции по количеству цветов остаются в живых. Букеты с парным количеством цветов, таких как два, четыре, шесть или восемь, могут считаться несчастливыми или непригодными для подарка.
Однако существуют исключения, подтверждающие правило. К примеру, букет из двенадцати цветов может быть приемлемым, особенно если дарится другу, переживающему тяжелый период в жизни.
Чтобы избежать недопониманий и учесть символику, связанную с количеством цветов, следует обратить внимание на следующие рекомендации.
Универсальный вариант - букет из трех цветов, который не будет выглядеть слишком маленьким или скромным, особенно если он оформлен со вкусом. Это отличный вариант для подарка в будний день.
Чтобы избежать недоразумений и учесть символику количества цветов, стоит придерживаться этих советов:
Скільки квітів дарувати (фото: Freepik)
В контексте дней рождения количество цветов в букете обычно соответствует возрасту именинника. Однако, если отмечается особый юбилей, важно выбрать нечетное количество, например для 30-летнего юбиляра подойдет 31 цветок.
Кроме того, на большие юбилеи обычно дарят более крупные букеты, где количество цветов может начинаться хотя бы с одиннадцати.
Также следует упомянуть о том, что некоторые комбинации цветов имеют свои символические значения:
Конечно, у каждого человека есть свои собственные предпочтения и убеждения, поэтому он может реагировать на подарки с парным количеством цветов по-разному.
Что касается взгляда церкви на данный вопрос, то какой-либо официальной религиозной доктрины на этот счет нет.
Многие традиции, связанные с количеством цветов в букете, имеют исключительно культурные и народные корни, а не религиозные основания.
Одним словом, церковь, в частности ПЦУ, не регламентирует такие аспекты как количество цветов в букете. Учение украинских священников больше сосредоточено на духовных и нравственных вопросах, чем на бытовых народных традициях.
Раньше мы писали о том, как продлить жизнь цветов в вазе.
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В материале использованы источники: "Молодий Буковинець", "Радіо Трек", "Конкурент", а также сайт ПЦУ, Церковный календарь.