Почему нельзя дарить парное количество цветов: что говорят приметы и церковь

Многие из нас знают, что дарить парное количество цветов принято только на похороны. Но не все знают, что это: церковное правило или обычное суеверие.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему считается, что нельзя дарить четное количество цветов.

Почему нельзя дарить букет из парного количества цветов

Суеверия говорят, что количество цветов может принести негативные последствия, ассоциируя их с завершением жизни. Это может быть связано с бедой или смертью.

Парные букеты часто берут на похороны, ведь они символизируют покой и завершение. И напротив, нечетные числа ассоциируются с длительностью и бесконечностью.

Хотя некоторые могут считать веру в предрассудки устаревшей, традиции по количеству цветов остаются в живых. Букеты с парным количеством цветов, таких как два, четыре, шесть или восемь, могут считаться несчастливыми или непригодными для подарка.

Однако существуют исключения, подтверждающие правило. К примеру, букет из двенадцати цветов может быть приемлемым, особенно если дарится другу, переживающему тяжелый период в жизни.

Какое количество цветов дарить

Чтобы избежать недопониманий и учесть символику, связанную с количеством цветов, следует обратить внимание на следующие рекомендации.

Универсальный вариант - букет из трех цветов, который не будет выглядеть слишком маленьким или скромным, особенно если он оформлен со вкусом. Это отличный вариант для подарка в будний день.

Чтобы избежать недоразумений и учесть символику количества цветов, стоит придерживаться этих советов:

5 цветов могут быть подарены девушке, с которой только начинаются отношения.

могут быть подарены девушке, с которой только начинаются отношения. 7 цветов могут символизировать уважение

могут символизировать уважение для особого человека, единственного и неповторимого, наиболее подходящим будет дарить 9 цветов

11 цветов подойдут для празднования годовщины знакомства

подойдут для празднования годовщины знакомства 15 роз можно выбрать, когда хочется извиниться

Скільки квітів дарувати (фото: Freepik)

В контексте дней рождения количество цветов в букете обычно соответствует возрасту именинника. Однако, если отмечается особый юбилей, важно выбрать нечетное количество, например для 30-летнего юбиляра подойдет 31 цветок.

Кроме того, на большие юбилеи обычно дарят более крупные букеты, где количество цветов может начинаться хотя бы с одиннадцати.

Также следует упомянуть о том, что некоторые комбинации цветов имеют свои символические значения:

для матери лучшим подарком будет букет из 9 роз, 11 тюльпанов или 5 хризантем

лучшим подарком будет букет из 9 роз, 11 тюльпанов или 5 хризантем для первого свидания с девушкой можно выбрать 21 розу

с девушкой можно выбрать 21 розу на годовщину свадьбы идеально подойдет букет из 11 цветов

Конечно, у каждого человека есть свои собственные предпочтения и убеждения, поэтому он может реагировать на подарки с парным количеством цветов по-разному.

Что говорит церковь о букете из парного количества цветов

Что касается взгляда церкви на данный вопрос, то какой-либо официальной религиозной доктрины на этот счет нет.

Многие традиции, связанные с количеством цветов в букете, имеют исключительно культурные и народные корни, а не религиозные основания.

Одним словом, церковь, в частности ПЦУ, не регламентирует такие аспекты как количество цветов в букете. Учение украинских священников больше сосредоточено на духовных и нравственных вопросах, чем на бытовых народных традициях.