Почему мобильные телефоны медленно заряжаются: названы основные причины

Когда ваш мобильный телефон новый, процесс его зарядки происходит почти мгновенно, а продолжительность удержания заряда длительная. Однако со временем батарея начинает изнашиваться и время, необходимое для полной зарядки, существенно увеличивается.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание о технологиях Android Authority .

Повреждение кабеля

Одной из наиболее частых причин медленной зарядки является повреждение кабелей. Если вы обнаружили признаки повреждения, такие как разрыв или изгиб, рекомендуется его заменить. Экономия на таких вещах нецелесообразна, так как некачественные кабели могут привести к повреждению аккумулятора.

Неисправный адаптер

Если проблемы с кабелем исключены, медленная зарядка может быть вызвана дефектным адаптером. В таком случае рекомендуется заменить его новым. При выборе нового адаптера убедитесь, что вы выбираете качественную модель с достаточной мощностью.

Старые аккумуляторы

Литиевые аккумуляторы, преимущественно применяемые в смартфонах, подвержены износу в процессе эксплуатации. Обычно они ограничены определенным количеством циклов заряда-разряда, после чего эффективная емкость батареи уменьшается. Единственным решением в этом случае является замена аккумулятора.

Неправильное использование

Неправильное обращение с мобильным телефоном может привести к задержке в процессе зарядки. Например, использование устройства при подключении к зарядному может привести к перегреву аккумулятора и замедлению процесса зарядки. Также не рекомендуется использовать для питания порты ноутбука или телевизора.

Что делать, если телефон медленно заряжается

Регулярно проверяйте состояние кабеля и адаптера

Если вы заметили повреждение кабеля, замените его

Если вы заметили, что телефон медленно заряжается, замените адаптер

Если телефон старый, замените аккумулятор

Не используйте телефон во время зарядки

Заряжайте телефон от розетки, а не от ноутбука или телевизора.

Следуя этим простым правилам, вы сможете продлить срок службы аккумулятора телефона и избежать проблем с медленной зарядкой.