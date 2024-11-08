Чому ми восени постійно хочемо спати та що з цим реально можна зробити

Коли на вулиці вже глибока осінь, більшість людей ніби впадають у сплячку. Відчувають постійну втому, млявість, постійно хочеться спати й відчуття відновлення не приходить навіть, якщо нічний сон тривав 8-10 годин.
Чому нам постійно хочеться спати та відчувається втома саме восени, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Найпоширеніші причини осінньої сонливості - сезонна зміна тривалості світового дня та інтенсивності сонячного світла. Внаслідок цих процесів змінюється вироблення гормону мелатоніну, який відповідає в організмі за регуляцію добових ритмів. А це відбивається ще й на загальному стані та настрої.
Додаткові фактори - дощі, погана погода, стреси, магнітні бурі та метеочутливість. Звісно, якщо при цьому людина ще й багато працює, мало відпочиває, та не гуляє на свіжому повітрі - ситуація зовсім сумна.
Крім того, має значення порушення вироблення серотоніну, який безпосередньо бере участь у регуляції настрою і є метаболічним попередником мелатоніну.
А ще:
В науці стан, коли в регуляції добових ритмів стаються порушення, внаслідок чого людина у світлу пору доби постійно хоче спати, називають гіперсомнією.
Характерні симптоми:
Крім постійного бажання спати, є й інша неприємність - сповільнюється швидкість мислення. Людина відчуває, ніби тупішає, через це переживає і посилює стан.
Сама по собі сонливість не характерна для проявів вітамінної недостатності. У комплексі з іншими, іноді більш важкими симптомами сонливість може спостерігатися у тих, в кого в організмі бракує вітамінів групи B.
Однак вирішити, чи пов'язаний ваш стан з недостатністю вітамінів, може тільки лікар.
За словами лікарів, є декілька речей, які допоможуть подолати цю осінню сонливість та додати бадьорості організму.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Spacemag, Into-sana, WebMD, Sleep Foundation.