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Почему мы осенью постоянно хотим спать и что с этим реально можно сделать

Почему осенью постоянно хочется спать и что с этим делать (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Когда на улице уже глубокая осень, большинство людей словно впадают в спячку. Испытывают постоянную усталость, вялость, постоянно хочется спать и ощущение восстановления не приходит даже если ночной сон длился 8-10 часов.

Почему нам постоянно хочется спать и чувствуется усталость именно осенью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Причины сонливости

Самые распространенные причины осенней сонливости - сезонное изменение продолжительности мирового дня и интенсивности солнечного света. В результате этих процессов изменяется выработка гормона мелатонина, отвечающего в организме за регуляцию суточных ритмов. А это отражается еще и в общем состоянии и настроении.

Дополнительные факторы - дожди, плохая погода, стрессы, магнитные бури и метеочувствительность. Конечно, если при этом человек еще много работает, мало отдыхает, но не гуляет на свежем воздухе - ситуация совсем грустная.

Кроме того, имеет значение нарушение выработки серотонина, непосредственно участвующего в регуляции настроения и метаболического предшественника мелатонина.

А еще:

  • Чрезмерные физические и психоэмоциональные нагрузки
  • Острый и хронический стресс
  • Депрессия
  • Смена часовых поясов
  • Лишний вес, ожирение
  • Патология нервной системы (нарушение синтеза мелатонина)
  • Соматические заболевания
  • Потребление энергетиков, кофе и крепкого чая во второй половине дня
  • Алкоголь, курение
  • Несбалансированное питание
  • Прием определенных препаратов

В науке состояние, когда в регуляции суточных ритмов случаются нарушения, в результате чего человек в светлое время суток постоянно хочет спать, называют гиперсомнией.

Характерные симптомы:

  • Ощущение усталости, нехватка энергии для работы, активных действий
  • Склонность к раздражению
  • Тревожность, беспокойство
  • Нарушение аппетита
  • Ухудшение памяти

Кроме постоянного желания спать, есть и другая неприятность - замедляется скорость мышления.

А может, мне не хватает витаминов?

Сама по себе сонливость не характерна для проявлений витаминной недостаточности. В комплексе с другими, иногда более тяжелыми симптомами, сонливость может наблюдаться у тех, у кого в организме не хватает витаминов группы B.

Однако решить, связано ли ваше состояние с недостаточностью витаминов, может только врач.

Как можно помочь организму преодолеть это состояние

По словам врачей, есть несколько вещей, которые помогут преодолеть эту осеннюю сонливость и придать бодрости организму.

  • Соблюдайте фиксированный режим сна и отдыха
  • Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время каждый день
  • Старайтесь сделать ваш ночной сон полноценным
  • Сделайте кровать комфортной, подберите подушку.
  • Выключайте на ночь весь свет, гаджеты, телевизор
  • Не ешьте за два часа до сна
  • Делайте утреннюю зарядку
  • Купите лампы, имитирующие теплый дневной свет
  • Уделите по возможности время на 15-минутный короткий дневной сон. Но бодрствуйте более 30 минут, потому что сознание погрузится в более глубокий сон, из которого выбираться будет сложнее. Ставьте себе будильник и после короткого отдыха снова беритесь за дела.
  • Соблюдайте диету, уменьшите количество углеводов
  • Уменьшайте или совсем откажитесь от алкоголя и курения
  • Каждый день совершайте прогулки на свежем воздухе
  • Старайтесь получать как можно больше дневного света, работайте при хорошем освещении
  • Простите себе положительные эмоции, создавайте вокруг себя радость и приятные эмоции.
  • Проветривать помещение дважды в день, даже при холодной погоде

 

Ранее мы писали о том, какие существуют типы бессонницы и чем они отличаются.

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При написании материала были использованы источники: Spacemag, Into-sana, WebMD, Sleep Foundation.

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