Почему мы осенью постоянно хотим спать и что с этим реально можно сделать

Когда на улице уже глубокая осень, большинство людей словно впадают в спячку. Испытывают постоянную усталость, вялость, постоянно хочется спать и ощущение восстановления не приходит даже если ночной сон длился 8-10 часов.
Почему нам постоянно хочется спать и чувствуется усталость именно осенью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Самые распространенные причины осенней сонливости - сезонное изменение продолжительности мирового дня и интенсивности солнечного света. В результате этих процессов изменяется выработка гормона мелатонина, отвечающего в организме за регуляцию суточных ритмов. А это отражается еще и в общем состоянии и настроении.
Дополнительные факторы - дожди, плохая погода, стрессы, магнитные бури и метеочувствительность. Конечно, если при этом человек еще много работает, мало отдыхает, но не гуляет на свежем воздухе - ситуация совсем грустная.
Кроме того, имеет значение нарушение выработки серотонина, непосредственно участвующего в регуляции настроения и метаболического предшественника мелатонина.
А еще:
В науке состояние, когда в регуляции суточных ритмов случаются нарушения, в результате чего человек в светлое время суток постоянно хочет спать, называют гиперсомнией.
Характерные симптомы:
Кроме постоянного желания спать, есть и другая неприятность - замедляется скорость мышления.
Сама по себе сонливость не характерна для проявлений витаминной недостаточности. В комплексе с другими, иногда более тяжелыми симптомами, сонливость может наблюдаться у тех, у кого в организме не хватает витаминов группы B.
Однако решить, связано ли ваше состояние с недостаточностью витаминов, может только врач.
По словам врачей, есть несколько вещей, которые помогут преодолеть эту осеннюю сонливость и придать бодрости организму.
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При написании материала были использованы источники: Spacemag, Into-sana, WebMD, Sleep Foundation.