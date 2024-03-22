Чому ми відчуваємо себе дуже втомленими навесні: наукове пояснення

Очі протягом дня заплющуються, вже до обіду ви відчуваєте втому, а ввечері просто падаєте без сили в ліжко? Вам складно зрозуміти, чому так відбувається з організмом, коли все довкола оживає та цвіте, а ввечері темніє пізніше. Але це звичайна весняна втома, і їй є наукове пояснення.

Чому навесні ми відчуваємо себе втомленими, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Fit for fun.

Чи справді існує весняна втома

Насправді ми не обманюємо себе, і ми відчуваємо сильну слабкість на початку весни. Весняна втома - підтверджене явище, яке зазвичай виникає на початку нового сезону.

Таке явище зустрічається переважно в широтах, де різні пори року супроводжуються сильними змінами температури та освітленості.

Зміна зими на весну нас втомлює

Ми, люди (подібно до тварин), є майстрами пристосовності. Наш метаболізм та гормони адаптуються до клімату. Взимку наш організм захищає себе, знижуючи температуру на кілька десятих. Кров'яний тиск підвищується і виробляється більше гормону сну мелатоніну.

Що відбувається з організмом

Всі процеси в організмі відбуваються повільно і по суті, коли тіло вже звикло до зими та заспокоїлося - настає весна.

А це означає ще одну зміну в організмі. Обмін речовин та гормональний баланс повністю розбалансовані. Крім того, рівень мелатоніну знижується повільно. Результатом можуть стати проблеми з запамороченням та постійною втомою.

Що допомагає у такий період

Обов'язково потрібно повноцінно висипатись і щодня гуляти на свіжому повітрі, щоб насичувати організм киснем.

Велике значення має правильне харчування, вживання овочів та фруктів, зелені. І звичайно ж – зниження стресу. Якщо почуваєтеся особливо втомленим - постарайтеся трохи більше відпочивати, щоб організм плавно перебудувався.