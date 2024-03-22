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Почему мы чувствуем себя очень уставшими весной: научное объяснение

Пятница 22 марта 2024 14:53
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Почему мы чувствуем себя очень уставшими весной: научное объяснение Почему мы чувствуем себя уставшими весной (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Глаза в течение дня закрываются, уже к обеду вы чувствуете усталость, а вечером просто падаете без сил в кровать? Вам сложно понять, почему так происходит с организмом, когда все вокруг оживает и цветет, а вечером темнеет позже. Но это обычная весенняя усталость и ей есть научное объяснение.

Почему весной мы чувствуем себя постоянно уставшими, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for fun.

Действительно ли существует весенняя усталость

На самом деле мы не обманываем себя, и мы чувствуем сильную слабость в начале весны. Весенняя усталость - подтвержденное явление, которое обычно возникает в начале нового сезона.

Такое явление встречается преимущественно в широтах, где разные времена года сопровождаются сильными изменениями температуры и освещенности.

Смена зимы на весну нас утомляет

Мы, люди (подобно животным), являемся мастерами приспособляемости. Наш метаболизм и гормоны адаптируются к климату. Зимой наш организм защищает себя, снижая температуру на несколько десятых. Кровяное давление повышается, и вырабатывается больше гормона сна мелатонина.

Что происходит с организмом

Все процессы в организме происходят медленно и по сути, когда тело уже привыкло к зиме и успокоилось - приходит весна.

А это означает еще одно изменение в организме. Обмен веществ и гормональный баланс полностью разбалансированы. Кроме того, уровень мелатонина снижается медленно. Результатом могут стать проблемы с головокружением и постоянной усталостью.

Что помогает в такой период

Обязательно нужно полноценно высыпаться и ежедневно гулять на свежем воздухе, чтобы насыщать организм кислородом.

Большое значение имеет правильное питание, употребление овощей и фруктов, зелени. И конечно же - снижение стресса. Если чувствуете себя особенно уставшим - постарайтесь немного больше отдыхать, чтобы организм плавно перестроился.

Ранее мы писали о том, как снизить вес весной без сложных диет.

А еще рассказывали о том, какие 5 добавок стоит принимать весной.

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