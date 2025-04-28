Ось де взяти сили! Як легко доробити все, що ви відкладаєте тижнями: неочікувані поради

Ти дивишся на список справ, які вже давно потрібно закінчити, але сили так і не з'являються? Виявляється, причина не завжди в ліні чи нестачі часу. Експерт радить прості, але ефективні методи, які допоможуть довести справи до кінця і нарешті відчути полегшення.

Де взяти сили, щоб доробити все, що ти відкладаєш тижнями та місяцями, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч Віталій Курсік.

Знайома історія, правда ж? Список справ росте. Щось валяється в чернетках ще з зими, щось лежить у шафі, чекає, поки ти нарешті перебереш речі. А ще є ті обіцянки собі: вивчити англійську, доробити презентацію, сходити на обстеження, дописати той проєкт…

"І кожного разу, коли відкладаєш знову, десь всередині осідає маленьке "потім". Воно накопичується, як пил на книжках. І з часом справи стають не просто "не зробленими", а тим, що тисне. Бо ти знаєш, що зробити треба. І знаєш, чому це важливо. Але не можеш змусити себе взяти й почати. То звідки взяти сили?" - каже експерт.

Чому ми відкладаємо справи

Основні причини затягування виконання завдань:

Перфекціонізм (краще не робити взагалі, ніж зробити неідеально)

Страх перед провалом

Емоційне вигоряння

Брак ясної мотивації

Віталій Курсік додає, що насправді у таких випадках потрібно починати не з пошуку сил, а з діалогу з собою. Перше, що треба з'ясувати - чому ти це відкладаєш? Може це страх чи внутрішня невпевненість у тому, чи своє завдання ти маєш зробити?

"Іноді "не можу змусити себе" - це не про лінощі. Це про супротив чомусь, що насправді не твоє. Або про страх, що не визнаєш. Інколи сили приходять тоді, коли перестаєш себе штурмувати. І починаєш слухати. Замість "я мушу" з’являється "я можу". А за ним - перший крок", - каже коуч.

Як знайти сили та доробити справи

Розбий задачу на дрібні кроки

Великі справи паралізують психіку. Коуч радить розділити одну велику задачу на крихітні дії, які займають не більше 5-10 хвилин. Наприклад, ви давно хотіли навести порядок у шафі з одягом. Почніть з одної полички в день.

Починайте з найпростішого

Є така техніка - "ефект снігової кулі". Щоб вона спрацювала, потрібно зробити найдрібніший крок - і це дасть заряд енергії для наступного.

"До речі, цей фокус дуже добре знають жінки. Пішла помити посуд, зупинилася, коли вже вся кухня блищить. Почала шукати блузку у шафі й не заспокоїлася, поки весь одяг не поскладала", - додає фахівець.

Обмежте час виконання

Парадоксально, але чим менше часу ти собі даєш, тим ефективніше працюєш. Встанови таймер на 15 хвилин і роби заплановане тільки цей час.

Винагороджуй себе

Навіть за маленьке завершення обіцяй собі приємність: каву, прогулянку, одну серію улюбленого серіалу.

Переглянь мотивацію

Справжня причина, чому щось довго не робиться - ця справа насправді вам не потрібна або втратила актуальність. Тому варто чесно відповісти собі на питання: "Навіщо це мені?"

"Справи, які відкладаються, крадуть у нас енергію щодня. Завершити навіть одну застарілу задачу - це як відкрити вікно у задушливій кімнаті", - каже Віталій Курсік.