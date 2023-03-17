Чому мариновані огірки стають гіркими: названо поширену помилку

Чому огірки стали гіркими

Якщо мариновані огірки вийшли гіркими, то все через сушені спеції. Досить популярні та часто використовувані добавки, такі як лавровий лист або насіння гірчиці, можуть викликати гіркуватий присмак у маринаді.

Зокрема, найбільшу гіркоту дають сушений хрін або кріп. Бажано взагалі виключити ці добавки. Найкраще обирати свіжі, ароматні парасольки кропу та очищений корінь хрону.

Також на смак маринованих огірків впливає і сам овоч. Загалом сортів огірків багато, і не всі підійдуть для маринування. Найкраще обирати Октопус та Ніжинські.

Окрім того, переконайтеся, що овочі не надто великі. Маленькі огірки зазвичай твердіші та хрусткіші.

Що ще варто додати у маринад

Найкраще кинути в огірки листя дуба, смородини або вишні. Вони надають солінням глибокого смаку.

Світло псує консервацію. Тому місце для її зберігання має бути темним: комірчина чи шафа із дверцятами будуть кращі за відкриті полиці.

Якщо кришка здулася, на поверхні продукту з’явилася пліснява, смак став дивним - викидайте. Не ризикуйте здоров’ям.

Не витримують кімнатного клімату солоні огірки, квашені помідори й капуста. Залежно від температури за вікном, мешканці квартир мусять зберігати їх на балконі чи в холодильнику.