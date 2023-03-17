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Почему маринованные огурцы становятся горькими: названа распространенная ошибка

Почему маринованные огурцы становятся горькими (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто хозяйки наверняка сталкивались с проблемой горечи маринованных огурцов. Избавиться от неприятного вкуса овощей можно, если следовать простым инструкциям.

Об этом сообщает smakosze.

Почему огурцы стали горькими

Если маринованные огурцы получились горькими, то все из-за сушеных специй. Достаточно популярные и часто используемые добавки, такие как лавровый лист или семена горчицы, могут вызвать горьковатый вкус в маринаде.

В частности, наибольшую горечь дают сушеный хрен или укроп. Желательно вообще исключить эти добавки. Лучше выбирать свежие, ароматные зонтики укропа и очищенный корень хрена.

Также на вкус маринованных огурцов влияет и сам овощ. В общем, сортов огурцов много, и не все подойдут для маринования. Лучше выбирать Октопус и Нежинские.

Кроме того, убедитесь, что овощи не слишком большие. Маленькие огурцы обычно более твердые и хрустящие.

Что еще стоит добавить в маринад

Лучше всего бросить в огурцы листья дуба, смородины или вишни. Они придают солению глубокий вкус.

Свет портит консервацию. Поэтому место для ее хранения должно быть темным: каморка или шкаф с дверцей будут лучше открытых полок.

Если крышка сдулась, на поверхности продукта появилась плесень, вкус стал странным - выбрасывайте. Не рискуйте здоровьем.

Не выдерживают комнатный климат соленые огурцы, квашеные помидоры и капуста. В зависимости от температуры за окном жители квартир должны хранить их на балконе или в холодильнике.

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Также мы писали, какую домашнюю консервацию категорически нельзя есть.

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