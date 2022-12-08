Чому люди взимку хворіють на застуду і грип: нарешті з'явилася відповідь

У всьому винен ніс

Як стверджують вчені, річ у температурі повітря, яка починає різко знижуватися восени й взимку досягає позначок зі знаком мінус. Мікроби насправді курсують цілий рік, але саме тоді, коли стає холодно, вони починають атакувати організми людей із підвищеною силою.

Виявляється, є біологічна причина, чому люди частіше хворіють саме в холодну пору року. Холодне повітря саме по собі ушкоджує імунну відповідь, яка існує в носі.

"Вперше у нас є біологічне, молекулярне пояснення одного фактора нашої вродженої імунної відповіді, яка, мабуть, обмежується нижчими температурами", - наголосила доктор-ринолог та професор отоларингології у Стенфордському університеті Зара Патель.

Холод вбиває наш імунітет

Зниження температури всередині носа всього на 5 градусів (за Цельсієм) вбиває майже 50% мільярда клітин, які борються з вірусами та бактеріями у ніздрях.

"Холодне повітря пов'язане з підвищеною вірусною інфекцією, тому що ви по суті втрачаєте половину свого імунітету тільки через невелике падіння температури", - підкреслює ринолог з Массачусетського університету Бенджамін Блейєр.

Основний шлях потрапляння бактерій та респіраторних вірусів в організм людини – це ніс. Мікроб виявляє передня частина носа, а задня частина дізнається про нього набагато пізніше. У цей момент клітини, що вистилають ніс, негайно починають створювати мільярди простих копій самих себе. Саме вони потрібні для знищення вірусу.

Ці клітини діють як приманки, і коли людина вдихає вірус, вона прилипає до цих мінікопій, а не до справжніх клітин. Потім ці мінікопії викидаються клітинами в носовий слиз - з'являється нежить. Там вони припиняють вторгнення мікробів - до того, як вони зможуть дістатися місця призначення і розмножуватися.

"Це одна з, якщо не єдина частина імунної системи, яка залишає ваше тіло, щоб боротися з вірусами, перш ніж вони справді потраплять у ваше тіло", - додає Блейєр.

Як показує дослідження, під час атаки вірусів ніс збільшує виробництво мінікопій на 160%.

"Просто уявіть рецептори у вигляді маленьких ручок, що стирчать, які намагаються схопитися за вірусні частинки, коли ви їх вдихаєте. І ми виявили, що кожна везикула має у 20 разів більше рецепторів на поверхні, що робить їх більш липкими", - пояснюють вчені.

Блейєр зі своєю командою піддали випробуванням добровольців - їх помістили на 15 хвилин у температуру 4,5 градуса. А потім знову виміряли умови всередині носа.

"Ми виявили, що, коли ви піддаєтеся впливу холодного повітря, температура у вашому носі падає на цілих 5 градусів. І цього достатньо, щоб по суті звести на ні всі три імунні переваги, якими володіє ніс", - розповів професор.

Таке зниження температури виводить з ладу 42% позаклітинних везикул і, по суті, імунітет і здатність боротися з респіраторними інфекціями знижується вдвічі.

А як можна захиститись?

Доктор Бенджамін Блейєр пояснив, що пандемія зненацька дала можливість захистити свій імунітет не лише від COVID-19, а й від інших захворювань. Допоможе найпростіший засіб – маски.

По суті, маска на носі – це своєрідний светр для носа. Чим тепліше буде середовище всередині вашого носа, тим краще працюватиме вроджений механізм імунного захисту.

У майбутньому вчені хочуть використати результати цього дослідження для створення спеціального назального спрею чи крему.