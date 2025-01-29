Чому люди бачать в останні секунди життя світло в кінці тунелю: розгадка хвилюючої таємниці

Люди, які пережили клінічну смерть, часто описують дивовижні переживання: вони бачать тунель із яскравим світлом наприкінці, відчувають спокій і навіть переживають своє життя у вигляді швидкого перегляду спогадів. Такі феномени довго викликали містичне захоплення і дискусії про потойбічне життя.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про раціональні пояснення цих явищ, а також про роботу мозку та серця під час клінічної смерті.

Як працює мозок під час клінічної смерті

Клінічна смерть - це стан, коли серце зупиняється, але мозок ще залишається активним. Дослідження, проведені вченими з Університету штату Мічиган, показали, що протягом 30 секунд після зупинки серця мозок працює навіть інтенсивніше, ніж у звичайному стані.

Виявлено, що під час цього періоду мозок виділяє величезну кількість нейротрансмітерів - хімічних речовин, які забезпечують передачу сигналів між нейронами.

Це призводить до інтенсивної мозкової активності, що може бути джерелом яскравих образів, галюцинацій і відчуття "тунелю зі світлом". Окрім того, саме в ці секунди мозок запускає механізми самозахисту, щоб зберегти свою функціональність.

Гамма-осциляції та зв’язок із серцем

У момент клінічної смерті помітно зростають гамма-хвилі мозку - високочастотні коливання, які зазвичай асоціюються із підвищеною свідомістю та процесами пам’яті. Ці хвилі сприяють тимчасовому відновленню зв’язку між мозком і серцем.

Вчені припускають, що саме цей процес може сприяти "перегляду життя", коли у свідомості людини спливають важливі моменти її біографії. Також дослідження показують, що мозок навіть намагається відновити роботу серця, подаючи відповідні сигнали, що підкреслює його роль у спробах врятувати організм.

Водночас такий зв'язок між мозком і серцем може пояснити, чому деякі люди відчувають емоційний підйом навіть у критичний момент.

Чому люди бачать світло?

Світло в кінці тунелю може бути наслідком інтенсивної активності зорової кори мозку. Під час недостатнього постачання кисню у мозок кровообіг у зорових зонах мозку стає нестабільним, що створює відчуття світлових ефектів.

Це явище не є містичним, а пояснюється фізіологічними процесами. Усе, що здається "тунелем", - це результат сприйняття мозком зорових сигналів, які активізуються через кисневий голод. Крім того, схожі відчуття можна викликати штучно за допомогою спеціальних стимуляцій мозку, що підтверджує їхню нейрофізіологічну природу.

"Світло в кінці тунелю" стало одним з найзагадковіших феноменів (фото: Freepik.com)

Чому це набуває містичного значення?

Для багатьох людей переживання клінічної смерті виглядає як духовний досвід. Вони відчувають спокій, гармонію або навіть присутність чогось божественного.

Це частково пояснюється вивільненням ендорфінів і серотоніну - гормонів, які зменшують стрес і викликають відчуття щастя. Через такі емоційні відчуття багато людей схильні вважати свої переживання доказом існування потойбічного світу.

Цікаво, що подібні відчуття описують не тільки люди, які були на межі смерті, а й ті, хто медитує або перебуває в стані глибокого трансу.

Що довели експерименти над тваринами?

Досліди, проведені на щурах, показали, що мозок продовжує працювати навіть після зупинки серця. Навіть без кисню активність мозку триває, що є важливим відкриттям.

Вчені змогли помітити, що блокування сигналів між серцем і мозком може зменшити ризик загибелі організму. Ці результати дають можливість не лише краще зрозуміти механізми смерті, але й розробити нові методи для порятунку людей. Це відкриття підкреслює неймовірні резерви мозку, який намагається "боротися" навіть у найкритичніші моменти.

Як це впливає на мистецтво та культуру?

Феномен "тунелю зі світлом" не тільки став науковою загадкою, але й знайшов своє місце у культурі та мистецтві. У літературі, фільмах і релігійних текстах це явище часто зображується як містичний перехід до потойбічного світу або як можливість переосмислення життя.

Сюжети, де герой повертається до життя після подорожі "за межу", набули популярності завдяки емоційному і духовному змісту, який вони несуть. Такі описи часто відображають людський страх смерті і прагнення зрозуміти, що чекає далі. Можливо, саме завдяки цьому "тунель зі світлом" став символом надії, нового початку або навіть таємничої межі між життям і смертю.