Почему люди видят в последние секунды жизни свет в конце тоннеля: разгадка волнующей тайны

Люди, пережившие клиническую смерть, часто описывают удивительные переживания: они видят туннель с ярким светом в конце, испытывают спокойствие и даже переживают свою жизнь в виде быстрого пересмотра воспоминаний. Такие феномены долго вызывали мистическое восхищение и дискуссии о потусторонней жизни.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о рациональных объяснениях этих явлений, а также о работе мозга и сердца во время клинической смерти.

Как работает мозг во время клинической смерти

Клиническая смерть - это состояние, когда сердце останавливается, но мозг еще остается активным. Исследования, проведенные учеными из Университета штата Мичиган, показали, что в течение 30 секунд после остановки сердца мозг работает даже интенсивнее, чем в обычном состоянии.

Обнаружено, что во время этого периода мозг выделяет огромное количество нейротрансмиттеров - химических веществ, которые обеспечивают передачу сигналов между нейронами.

Это приводит к интенсивной мозговой активности, что может быть источником ярких образов, галлюцинаций и ощущения "тоннеля со светом". Кроме того, именно в эти секунды мозг запускает механизмы самозащиты, чтобы сохранить свою функциональность.

Гамма-осцилляции и связь с сердцем

В момент клинической смерти заметно возрастают гамма-волны мозга - высокочастотные колебания, которые обычно ассоциируются с повышенным сознанием и процессами памяти. Эти волны способствуют временному восстановлению связи между мозгом и сердцем.

Учёные предполагают, что именно этот процесс может способствовать "пересмотру жизни", когда в сознании человека всплывают важные моменты его биографии. Также исследования показывают, что мозг даже пытается восстановить работу сердца, подавая соответствующие сигналы, что подчеркивает его роль в попытках спасти организм.

В то же время такая связь между мозгом и сердцем может объяснить, почему некоторые люди испытывают эмоциональный подъем даже в критический момент.

Почему люди видят свет?

Свет в конце тоннеля может быть следствием интенсивной активности зрительной коры мозга. Во время недостаточного снабжения мозга кислородом кровообращение в зрительных зонах мозга становится нестабильным, что создает ощущение световых эффектов.

Это явление не является мистическим, а объясняется физиологическими процессами. Все, что кажется "туннелем", - это результат восприятия мозгом зрительных сигналов, которые активизируются из-за кислородного голода. Кроме того, похожие ощущения можно вызвать искусственно с помощью специальных стимуляций мозга, что подтверждает их нейрофизиологическую природу.

"Свет в конце тоннеля" стал одним из самых загадочных феноменов (фото: Freepik.com)

Почему это приобретает мистическое значение?

Для многих людей переживание клинической смерти выглядит как духовный опыт. Они чувствуют спокойствие, гармонию или даже присутствие чего-то божественного.

Это частично объясняется высвобождением эндорфинов и серотонина - гормонов, которые уменьшают стресс и вызывают ощущение счастья. Из-за таких эмоциональных ощущений многие люди склонны считать свои переживания доказательством существования потустороннего мира.

Интересно, что подобные ощущения описывают не только люди, которые были на грани смерти, но и те, кто медитирует или находится в состоянии глубокого транса.

Что доказали эксперименты над животными?

Опыты, проведенные на крысах, показали, что мозг продолжает работать даже после остановки сердца. Даже без кислорода активность мозга продолжается, что является важным открытием.

Ученые смогли заметить, что блокирование сигналов между сердцем и мозгом может уменьшить риск гибели организма. Эти результаты дают возможность не только лучше понять механизмы смерти, но и разработать новые методы для спасения людей. Это открытие подчеркивает невероятные резервы мозга, который пытается "бороться" даже в самые критические моменты.

Как это влияет на искусство и культуру?

Феномен "тоннеля со светом" не только стал научной загадкой, но и нашел свое место в культуре и искусстве. В литературе, фильмах и религиозных текстах это явление часто изображается как мистический переход в потусторонний мир или как возможность переосмысления жизни.

Сюжеты, где герой возвращается к жизни после путешествия "за грань", приобрели популярность благодаря эмоциональному и духовному содержанию, которое они несут. Такие описания часто отражают человеческий страх смерти и стремление понять, что ждет дальше. Возможно, именно благодаря этому "тоннель со светом" стал символом надежды, нового начала или даже таинственной границы между жизнью и смертью.