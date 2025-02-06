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Чому "красний" українською - не "червоний" та як правильно використовувати ці два слова

Чому "красний" та "червоний" в українській мові - це два різні слова (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У нашій мові важливо не лише звучання слова, але і його смислове забарвлення. Українці кажуть "червоний" щодо російського "красный", а слово "красний" несе зовсім інше значення, яке відображає красу, чарівність і досконалість.

Чому "красний" - це не "червоний" розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відомого мовознавця та українського вчителя Олександра Авраменка у відео на каналі YouTube.

За словами Олександра Авраменка, слово "красний" має глибокі історичні корені. Наші предки ще понад 1000 років тому задобрювали весну своїми веснянками, співаючи:"Ой весна весна - днем красна".

Авраменко підкреслив, що вислів "Ой весна весна - днем красна" означає, що весна чарівна своїми днями, що вона випромінює тепло і красу. Це не просто слова, а справжня мова душі, що відображає гармонію природи та життєрадісність народу.

Згідно з українськими словниками, "красний" означає - гарний, красивий, чудовий. Це слово не має нічого спільного з кольором, який в українській мові називається "червоний". Таким чином, коли ми говоримо "прекрасний", ми не маємо на увазі "пречервоний".

Цікаво, що саме від цього поняття походить і слово "красномовність". Здатність гарно говорити, переконливо висловлювати свої думки, називають красномовністю - адже вона, як і слово "красний", несе в собі естетичну складову української культури та багатовікові традиції.

Таким чином, правильне вживання цих двох слів - це не лише питання мовної точності, але й збереження культурної спадщини.

 

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