Чому коти сивіють і на які проблеми зі здоров'ям це може вказувати: пояснення

Багато хто можливо й здивується, але коти також сивіють як і люди. Але сива шерсть не завжди є ознакою старості. Тому уважно пригляньтесь до свого улюбленця, іноді ці зміни спровоковані неправильним доглядом за домашньою твариною.

Про те, чому коти сивіють і чи є це нормою для тварин, розповідаємо у матеріалі нижче.

Чи сивина у кота є нормою

Коти як і люди можуть сивіти у похилому віці. Проте цей процес у тварин відбувається по-іншому. На появу сивої шерсті впливає стан здоров'я домашнього улюбленця. Також це залежить і від породи.

З роками шерсть котів може тьмяніти і частково змінювати свій колір. Іноді у тварин справді з'являється сивина. Її найпростіше помітити у чорних котів. Якщо такі ознаки виникають на 7-8 році життя тварини, це означає, що кіт переходить у поважний вік. Хвилювати через це не потрібно - це нормальний процес.

Проте, якщо сива шерсть з'явилась у молодого кота, то варто звернутись до ветеринара, адже причини можуть бути серйозними.

Чому коти сивіють

Найпоширенішою причиною появи сивини стає те, що тварина багато часу проводить на вулиці. Під постійним впливом сонячного проміння природний колір шерсті втрачається.

Також сивина у котів може проявлятись через генетичний фактор. Наприклад, деякі тварини, які народжуються повністю чорними, потім стають темно-сірими. Сіамські коти народжуються світлими, і з часом стають темнішими.

Часто буває, що з роками проявляється прихований ген - таке трапляється у змішаних порід, тобто не чистокровних.

Іноді вагомою причиною появи сивини у тварини стає сильний стрес. Якщо період сильного емоційного навантаження затягується, то цілі ділянки тіла можуть лисіти.

Кішка погано переносить стрес. Тому господарям треба дбати, щоб тварині було комфортно та спокійно у вашому домі.

Сивина може з'являтись через хворобу вітиліго - тоді шкіра та шерсть змінюють колір. Вкрай рідко причиною може стати серйозна недуга, це пов’язано з вовчаком та увеїтом. Тому варто таки кота показати ветеринару.

Іноді тварини сивіють через нестачу тирозину. Це амінокислота, яку тварини отримують з їжі. Якщо її бракує, то ще порушує ряд процесів в організмі та призводить до зміни пігментації шерсті. Саме тому дуже важливо котів годувати якісною їжею.