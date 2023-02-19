Почему коты седеют и на какие проблемы со здоровьем это может указывать: объяснение

Многие возможно и удивятся, но коты также седеют, как и люди. Но седая шерсть не всегда является признаком старости. Поэтому внимательно присмотритесь к своему любимцу, иногда эти изменения спровоцированы неправильным уходом за домашним животным.

О том, почему коты седеют и является ли это нормой для животных, рассказываем в материале ниже.

Является ли седина у кота нормой

Кошки, как и люди могут седеть в преклонном возрасте. Однако этот процесс у животных происходит по-другому. На появление седой шерсти влияет состояние здоровья домашнего питомца. Также это зависит и от породы.

С годами шерсть кошек может тускнеть и отчасти менять свой цвет. Иногда у животных действительно появляется седина. Ее проще всего заметить у черных кошек. Если такие признаки возникают на 7-8 году жизни животного, значит кот переходит в почтенный возраст. Волновать из-за этого не нужно - это нормальный процесс.

Однако, если седая шерсть появилась у молодого кота, то следует обратиться к ветеринару, ведь причины могут быть серьезными.

Почему коты седеют

Самой распространенной причиной появления седины становится то, что животное много времени проводит на улице. Под постоянным влиянием солнечных лучей естественный цвет шерсти теряется.

Также седина у кошек может проявляться через генетический фактор. Например, некоторые животные рождаются полностью черными, а затем становятся темно-серыми. Сиамские рождаются светлыми и со временем становятся темнее.

Часто бывает, что с годами проявляется скрытый ген - такое случается у смешанных пород, то есть не чистокровных.

Иногда весомой причиной появления седины у животного становится сильный стресс. Если период сильной эмоциональной нагрузки затягивается, то некоторые участки тела могут лысеть.

Кошка плохо переносит стресс. Поэтому хозяевам нужно заботиться о том, чтобы животному было комфортно и спокойно в вашем доме.

Седина может появляться из-за болезни витилиго - тогда кожа и шерсть меняют цвет. Крайне редко причиной может стать серьезный недуг, это связано с волчанкой и увеитом. Поэтому стоит кота показать ветеринару.

Иногда животные седеют из-за недостатка тирозина. Это аминокислота, которую животные получают из еды. Если ее не хватает, то нарушает ряд процессов в организме и приводит к изменению пигментации шерсти. Именно поэтому очень важно кошек кормить качественной едой.