Чому коти полюбляють лежати в господаря на грудях: 5 причин, про які ви могли не здогадуватись

Поведінка котів може бути цікавою, непередбачуваною і кумедною. При цьому більшість із них люблять залазити на господаря "верхи" та спати в людини на грудях.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим саме можна пояснити такі дії наших улюблених муркотунів.

Кохання й визнання

Взаємодія кота з людиною може бути унікальною, адже емоції, які вони при цьому розділяють - складні й глибокі.

Одна з причин, чому кіт чи кішка завжди намагається залізти на груди господарю, полягає в коханні та визнанні людини як "своєї".

Пригортаючись до нас і лягаючи на наше тіло коти проявляють власні відчуття й бажання бути коханими. Якщо ж ви при цьому ще й гладите тварину - це буде для неї верхом блаженства.

Тепло та комфорт

Більшість котів полюбляють тепло і спеціально шукають місця для відпочинку, де їм буде комфортно. Це може бути залите сонцем підвіконня, гаряча батарея та... людське тіло.

Тепло господаря - привабливе для котів. Це ще одна причина, чому вони часто залазять на нас "верхи".

Звук і відчуття

Коти мають дуже гострий слух, отже коли домашній улюбленець вмощується у вас на грудях, він чудово чує серцебиття і навіть вібрації організму.

Дехто з експертів припускає, що це може також "імітувати відчуття", буцімто ви - кошеня, що перебуває поруч із мамою чи рештою виводка.

Лежачи на вас коти самі часто муркочуть, отже їм - абсолютно комфортно.

Безпека і спокій

Ще однією причиною "відпочинку на людях" може бути відчуття безпеки та спокою, що отримує тварина біля свого господаря.

Знайомий запах, голос, навіть рухи - діють заспокійливо для кота чи кішки. Отже, лежачи на грудях вони почуваються "як треба".

Власницький інстинкт

Коти та кішки завжди пильно стежать за своєю територією. Дехто з них навіть може розцінювати власника як "цінний і важливий ресурс".

Лежачи на людині муркотун залишає на ній свій запах, отже інші тварини точно знають, "чия це територія".

Якщо у вас мешкають кілька різних домашніх тварин, беручи їх на руки по черзі ви тим самим даєте їм зрозуміти "доступність для всіх". Головне, щоб це не викликало стресу чи проявів агресії.