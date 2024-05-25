Чому коти полюбляють лежати в господаря на грудях: 5 причин, про які ви могли не здогадуватись
Поведінка котів може бути цікавою, непередбачуваною і кумедною. При цьому більшість із них люблять залазити на господаря "верхи" та спати в людини на грудях.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим саме можна пояснити такі дії наших улюблених муркотунів.
Кохання й визнання
Взаємодія кота з людиною може бути унікальною, адже емоції, які вони при цьому розділяють - складні й глибокі.
Одна з причин, чому кіт чи кішка завжди намагається залізти на груди господарю, полягає в коханні та визнанні людини як "своєї".
Пригортаючись до нас і лягаючи на наше тіло коти проявляють власні відчуття й бажання бути коханими. Якщо ж ви при цьому ще й гладите тварину - це буде для неї верхом блаженства.
Тепло та комфорт
Більшість котів полюбляють тепло і спеціально шукають місця для відпочинку, де їм буде комфортно. Це може бути залите сонцем підвіконня, гаряча батарея та... людське тіло.
Тепло господаря - привабливе для котів. Це ще одна причина, чому вони часто залазять на нас "верхи".
Звук і відчуття
Коти мають дуже гострий слух, отже коли домашній улюбленець вмощується у вас на грудях, він чудово чує серцебиття і навіть вібрації організму.
Дехто з експертів припускає, що це може також "імітувати відчуття", буцімто ви - кошеня, що перебуває поруч із мамою чи рештою виводка.
Лежачи на вас коти самі часто муркочуть, отже їм - абсолютно комфортно.
Безпека і спокій
Ще однією причиною "відпочинку на людях" може бути відчуття безпеки та спокою, що отримує тварина біля свого господаря.
Знайомий запах, голос, навіть рухи - діють заспокійливо для кота чи кішки. Отже, лежачи на грудях вони почуваються "як треба".
Власницький інстинкт
Коти та кішки завжди пильно стежать за своєю територією. Дехто з них навіть може розцінювати власника як "цінний і важливий ресурс".
Лежачи на людині муркотун залишає на ній свій запах, отже інші тварини точно знають, "чия це територія".
Якщо у вас мешкають кілька різних домашніх тварин, беручи їх на руки по черзі ви тим самим даєте їм зрозуміти "доступність для всіх". Головне, щоб це не викликало стресу чи проявів агресії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому коти люблять спати "в ногах".
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: The Spruce Pets, Quora.