Почему коты любят лежать у хозяина на груди: 5 причин, о которых вы могли не догадываться

Поведение котов может быть интересным, непредсказуемым и забавным. При этом большинство из них любят залазить на хозяина "верхом" и спать у человека на груди.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем именно можно объяснить такие действия наших любимых мурлык.

Любовь и признание

Взаимодействие кота с человеком может быть уникальным, ведь эмоции, которые они при этом разделяют - сложные и глубокие.

Одна из причин, почему кот или кошка всегда пытается залезть на грудь хозяину, заключается в любви и признании человека как "своего".

Прижимаясь к нам и ложась на наше тело, коты проявляют собственные ощущения и желание быть любимыми. Если же вы при этом еще и гладите животное - это будет для него верхом блаженства.

Тепло и комфорт

Большинство кошек любят тепло и специально ищут места отдыха, где им будет комфортно. Это может быть залитый солнцем подоконник, горячая батарея и… человеческое тело.

Тепло хозяина - привлекательное для кошек. Это еще одна причина, почему они часто залазят на нас "верхом".

Звук и ощущения

У кошек - очень острый слух, так что когда домашний любимец усаживается у вас на груди, он прекрасно слышит сердцебиение и даже вибрации организма.

Некоторые эксперты предполагают, что это может также "имитировать ощущение", будто вы - котенок, находящийся рядом с мамой или остальным выводком.

Лежа на вас кошки сами часто мурлыкают, следовательно, им - абсолютно комфортно.

Безопасность и спокойствие

Еще одной причиной "отдыха на людях" может быть чувство безопасности и покоя, которое получает животное возле своего хозяина.

Знакомый запах, голос, даже движения - действуют успокаивающе для кота или кошки. Итак, лежа на груди они чувствуют себя "как надо".

Владельческий инстинкт

Коты и кошки всегда внимательно следят за своей территорией. Некоторые из них даже могут расценивать владельца как "ценный и важный ресурс".

Лежа на человеке мурлыка оставляет на нем свой запах, так что другие животные точно знают, "чья это территория".

Если у вас живут несколько разных домашних животных, беря их на руки поочередно вы тем самым даете им понять "доступность для всех". Главное, чтобы это не вызывало стресса или проявления агрессии.