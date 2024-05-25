Почему коты любят лежать у хозяина на груди: 5 причин, о которых вы могли не догадываться
Поведение котов может быть интересным, непредсказуемым и забавным. При этом большинство из них любят залазить на хозяина "верхом" и спать у человека на груди.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем именно можно объяснить такие действия наших любимых мурлык.
Любовь и признание
Взаимодействие кота с человеком может быть уникальным, ведь эмоции, которые они при этом разделяют - сложные и глубокие.
Одна из причин, почему кот или кошка всегда пытается залезть на грудь хозяину, заключается в любви и признании человека как "своего".
Прижимаясь к нам и ложась на наше тело, коты проявляют собственные ощущения и желание быть любимыми. Если же вы при этом еще и гладите животное - это будет для него верхом блаженства.
Тепло и комфорт
Большинство кошек любят тепло и специально ищут места отдыха, где им будет комфортно. Это может быть залитый солнцем подоконник, горячая батарея и… человеческое тело.
Тепло хозяина - привлекательное для кошек. Это еще одна причина, почему они часто залазят на нас "верхом".
Звук и ощущения
У кошек - очень острый слух, так что когда домашний любимец усаживается у вас на груди, он прекрасно слышит сердцебиение и даже вибрации организма.
Некоторые эксперты предполагают, что это может также "имитировать ощущение", будто вы - котенок, находящийся рядом с мамой или остальным выводком.
Лежа на вас кошки сами часто мурлыкают, следовательно, им - абсолютно комфортно.
Безопасность и спокойствие
Еще одной причиной "отдыха на людях" может быть чувство безопасности и покоя, которое получает животное возле своего хозяина.
Знакомый запах, голос, даже движения - действуют успокаивающе для кота или кошки. Итак, лежа на груди они чувствуют себя "как надо".
Владельческий инстинкт
Коты и кошки всегда внимательно следят за своей территорией. Некоторые из них даже могут расценивать владельца как "ценный и важный ресурс".
Лежа на человеке мурлыка оставляет на нем свой запах, так что другие животные точно знают, "чья это территория".
Если у вас живут несколько разных домашних животных, беря их на руки поочередно вы тем самым даете им понять "доступность для всех". Главное, чтобы это не вызывало стресса или проявления агрессии.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему коты любят спать "в ногах".
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При подготовке материала были использованы следующие источники: The Spruce Pets, Quora.