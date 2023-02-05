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Чому кота впускають першим у нову квартиру: ось що насправді це означає

Чому у новий будинок потрібно першим запускати кота (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

За давньою традицією під час новосілля першим у будинок чи квартиру потрібно впускати кота. Багато хто й досі дотримується такого "обряду", проте зовсім мало людей знає, для чого цей ритуал необхідний і яку місію несе кіт.

Про те, чому потрібно запускати кота першим у квартиру під час переїзду, розповідаємо у матеріалі нижче.

Як виникла ця традиція

В давнину люди вірили, що навколо нас живе безліч духів - і добрих, і злих. І навіть коли родина поселяється у зовсім новий будинок, там вже є невидимі для людини мешканці.

Тому господарі першим в оселю впускали кота. Він мав подружитися з духами, що там живуть і цим забезпечити своїм хазяїнам безпеку.

З цим також тісно переплетене давнє уявлення про домовиків. Згідно із віруваннями, від цих істот залежав добробут, гармонія та атмосфера в домі. Домовик, якому не приділили уваги при знайомстві, у майбутньому міг би шкодити господарям і творити різні дивні речі, аби їх налякати. А якщо з ним відразу подружитися, то він захищатиме будинок.

А оскільки коти завжди вважалися тваринами, що пов’язані з потойбічним світом і вони можуть "бачити" більше за людей, то як кішка зайде в будинок першою, домовик не завдасть їй шкоди.

Як цей обряд трактують у сучасності

Попри те, що у наш час люди вже давно не вірять у домовиків, багато домовласників дотримується давньої традиції й першим у новий будинок впускає кота.

Сучасні люди це трактують на нову манеру. Типу, що енергетика приміщення грає важливу роль в тому, як люди будуть почувати себе в новій квартирі. А коти володіють особливим чуттям і обирають місця з найкращою енергетикою.

Якщо кішка відчуває, що це сприятливе місце, значить, енергетика там позитивна. Тому у цьому місці можна розташовувати найважливіші предмети в домі - ліжко або робоче місце.

Також цю традицію можна пояснити ще однією теорією. Є народне повір'я, що в новий будинок з родиною переїжджають старі труднощі. І вони звалюються на голову тому, хто першим увійшов у дім.

Колись при новосіллі у будинок заходив першим найстарший член родини, аби забрати на себе всі проблеми. А вже потім люди вирішили першим запускати кота, щоб труднощі звалювались на нього.

Раніше ми розповідали про те, чому котів не радять годувати з рук.

Читайте також про те, що насправді означає, коли кішка лягає вам на груди.

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