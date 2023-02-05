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Почему кота впускают первым в новую квартиру: вот что на самом деле это значит

Почему в новый дом нужно первым запускать кота (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

По давней традиции во время новоселья первым в дом или квартиру нужно впускать кота. Многие до сих пор соблюдают такой "обряд", однако совсем мало людей знают, для чего этот ритуал нужен и какую миссию несет кот.

О том, почему нужно запускать кота первым в квартиру при переезде, рассказываем в материале ниже.

Как возникла эта традиция

В древности люди верили, что вокруг нас живет множество духов - и добрых, и злых. И даже когда семья поселяется в совершенно новый дом, там уже есть невидимые для человека жители.

Поэтому хозяева первым в дом впускали кота. Он должен был подружиться с живущими там духами и этим обеспечить своим хозяевам безопасность.

С этим также тесно переплетено давнее представление о домовых. Согласно верованиям, от этих существ зависело благополучие, гармония и атмосфера в жилье. Домовой, которому не уделили внимания при знакомстве, в будущем мог бы вредить хозяевам и творить разные странные вещи, чтобы их напугать. А если с ним сразу подружиться, он будет защищать дом.

А поскольку коты всегда считались животными, связанными с загробным миром и они могут "видеть" больше чем люди, то как кошка зайдет в дом первой, домовой не нанесет ей вреда.

Как этот обряд трактуют в современности

Несмотря на то, что у настоящее время люди уже давно не верят в домовых, многие домовладельцы соблюдают давнюю традицию и первым в новый дом впускают кота.

Современные люди это трактуют в новой манере. Типа, что энергетика помещения играет немаловажную роль в том, как люди будут чувствовать себя в новой квартире. А коты обладают особым чувством и выбирают места с лучшей энергетикой.

Если кошка чувствует, что это благоприятное место, значит, энергетика там положительная. Поэтому в этом месте можно располагать важнейшие предметы в доме - кровать или рабочее место.

Также эту традицию можно объяснить еще одной теорией. Есть народное поверье, что в новое здание с семьей переезжают старые трудности. И они рушатся на голову тому, кто первым вошел в дом.

Когда-то при новоселье в дом первым заходил старейший член семьи, чтобы забрать на себя все проблемы. А уж со временем люди решили первым в дом запускать кота, чтобы трудности сваливались на него.

Раньше мы рассказывали о том, почему котов не советуют кормить из рук.

Читайте также о том, что на самом деле означает, когда кошка ложится вам на грудь.

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