Почему кота впускают первым в новую квартиру: вот что на самом деле это значит

Как возникла эта традиция

В древности люди верили, что вокруг нас живет множество духов - и добрых, и злых. И даже когда семья поселяется в совершенно новый дом, там уже есть невидимые для человека жители.

Поэтому хозяева первым в дом впускали кота. Он должен был подружиться с живущими там духами и этим обеспечить своим хозяевам безопасность.

С этим также тесно переплетено давнее представление о домовых. Согласно верованиям, от этих существ зависело благополучие, гармония и атмосфера в жилье. Домовой, которому не уделили внимания при знакомстве, в будущем мог бы вредить хозяевам и творить разные странные вещи, чтобы их напугать. А если с ним сразу подружиться, он будет защищать дом.

А поскольку коты всегда считались животными, связанными с загробным миром и они могут "видеть" больше чем люди, то как кошка зайдет в дом первой, домовой не нанесет ей вреда.

Как этот обряд трактуют в современности

Несмотря на то, что у настоящее время люди уже давно не верят в домовых, многие домовладельцы соблюдают давнюю традицию и первым в новый дом впускают кота.

Современные люди это трактуют в новой манере. Типа, что энергетика помещения играет немаловажную роль в том, как люди будут чувствовать себя в новой квартире. А коты обладают особым чувством и выбирают места с лучшей энергетикой.

Если кошка чувствует, что это благоприятное место, значит, энергетика там положительная. Поэтому в этом месте можно располагать важнейшие предметы в доме - кровать или рабочее место.

Также эту традицию можно объяснить еще одной теорией. Есть народное поверье, что в новое здание с семьей переезжают старые трудности. И они рушатся на голову тому, кто первым вошел в дом.

Когда-то при новоселье в дом первым заходил старейший член семьи, чтобы забрать на себя все проблемы. А уж со временем люди решили первым в дом запускать кота, чтобы трудности сваливались на него.